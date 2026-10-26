Lựa chọn phương án quản lý để từng xã, phường ở Hà Nội sạch hơn

Nội dung nêu trên được Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đưa ra tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường trả lời chất vấn ẢNH: LÊ HẢI

Theo ông Bùi Duy Cường, lĩnh vực môi trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội qua nhiều thời kỳ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND thành phố đã ban hành 188 văn bản chỉ đạo, điều hành; trong đó có chương trình hành động xử lý ô nhiễm môi trường giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch tăng cường các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí, đặc biệt trong thời điểm xuất hiện nghịch nhiệt cuối năm và đầu năm.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường đánh giá, chất lượng môi trường Thủ đô thời gian qua đã được cải thiện so với trước và cùng kỳ năm ngoái. Những chuyển biến được ghi nhận ở chất lượng không khí, kết quả xử lý chất thải rắn, nước thải và tiến độ triển khai các dự án hạ tầng môi trường.

Làm rõ vấn đề phân cấp quản lý vệ sinh môi trường, ông Bùi Duy Cường cho biết, việc giao các xã, phường quản lý có thuận lợi là sát thực tế, tập trung hơn. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn bất cập trong tổ chức vệ sinh môi trường theo tuyến giao thông, nhất là tại các khu vực giáp ranh giữa các địa phương.

Trước mắt, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các xã, phường tập trung khắc phục ngay những hạn chế trong thu gom, tập kết rác, không để khu vực giáp ranh thiếu đơn vị chịu trách nhiệm xử lý.

Về lâu dài, thành phố Hà Nội sẽ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các xã, phường rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình phân cấp, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án phù hợp.

"Phương án nào để cho từng xã, phường sạch hơn, tốt hơn, thuận lợi hơn thì chúng ta chọn phương án đó để làm", ông Bùi Duy Cường cho biết.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội