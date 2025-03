Lừa đảo trực tuyến lại biến tấu

Bộ Công an liên tiếp cảnh báo công cụ AI lừa đảo

Trong mấy ngày gần đây, người sử dụng điện thoại liên tục nhận được tin nhắn cảnh báo của Bộ Công an về tình trạng sử dụng hình cảnh của cá nhân để chỉnh sửa, cắt ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa tống tiền. Cụ thể, Bộ Công an cảnh báo: Khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có nội dung đe dọa tống tiền, người dân không chuyển tiền khi bị đe dọa; Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất và phản ánh qua ứng dụng VNeID.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, chia sẻ: "Với sự phát triển của AI hiện nay thì hình ảnh là những dữ liệu rất giá trị. AI có thể cho biết một người là ai, sở thích thế nào, thường đi những đâu, thậm chí là quen với những ai chỉ thông qua các bức ảnh. Do vậy, việc thu thập ảnh và bán lại cho các công ty khai thác, sử dụng dữ liệu là khá phổ biến. Hậu quả trước mắt có thể người dùng sẽ nhận nhiều quảng cáo, bị làm phiền. Lâu dài có thể ảnh bị lợi dụng để phục vụ các mục đích khác như lừa đảo, tống tiền. Việc hay khoe hình ảnh cá nhân hay việc sử dụng các ứng dụng giải trí được cung cấp miễn phí trên mạng là nguồn gốc mang lại nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Trong kế hoạch sắp tới của hiệp hội, Deepfake AI là nội dung sẽ nghiên cứu kỹ và có cảnh báo đến cộng đồng. Đặc biệt là các ảnh/clip được tạo bằng Deepfake bị sử dụng với mục đích tống tiền".