Luật Nhà giáo chính thức được thông qua: ‘Vị thế nhà giáo được nâng cao’

Thông tin Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua vào sáng 16.6.2025 đã tạo nên sự quan tâm đặc biệt trong ngành giáo dục.

Theo đó, luật có nhiều điểm mới, nổi bật nhất là quy định lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Ngoài ra, nhà giáo còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác theo vùng, ngành nghề đặc thù hoặc điều kiện làm việc khó khăn.

Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo sáng 16.6 ẢNH: LÊ HIỆP

Bên cạnh đó, ngành giáo dục được giao quyền chủ động tuyển dụng nhà giáo. Việc tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông sẽ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định chi tiết. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập sẽ do người đứng đầu cơ sở thực hiện. Đối với trường thuộc lực lượng vũ trang, thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các cơ sở ngoài công lập được tự chủ tuyển dụng theo quy chế riêng.

Một điểm đáng chú ý khác, Luật Nhà giáo quy định nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, tổ chức, cá nhân không được đăng tải thông tin quy kết trách nhiệm của nhà giáo khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Luật Nhà giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.