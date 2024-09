Luật sư lên tiếng về 1.000 chai dầu em bé trong nhà Diddy

Marc Agnifilo - luật sư của Diddy, giải thích về 1.000 chai dầu em bé trong nhà của nam rapper ẢNH: TMZ

Trong cuộc đột kích nhà riêng của rapper Diddy (tên thật: Sean Combs), lực lượng chức năng tìm thấy khoảng 1.000 chai dầu em bé (baby oil) dung tích lớn ở đó. Thông tin này nhận được sự quan tâm của dư luận quốc tế trong thời gian qua. Mới đây, luật sư của ngôi sao 55 tuổi là ông Marc Agnifilo đã có cuộc trao đổi với TMZ trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt có tên The Downfall of Diddy: The Indictment và giải thích lý do tại sao giọng ca I'll Be Missing You lại sở hữu số lượng lớn dầu em bé.



Ông Marc Agnifilo nói rằng mình không chắc rằng những chai dầu em bé này có liên quan gì đến bê bối tình dục của thân chủ. Vị này bày tỏ: "Tôi không biết con số 1.000 đến từ đâu… Tôi không thực sự chắc chắn dầu em bé có liên quan đến bất cứ điều gì". Sau đó, Harvey Levin (người sáng lập TMZ) nói với Agnifilo rằng chính quyền liên bang nghi ngờ Diddy đã sử dụng lượng lớn dầu em bé làm chất bôi trơn cho cuộc thác loạn tại nhà riêng. Đáp lại, luật sư của rapper 6X cho rằng nếu như vậy thì không cần dùng tới cả nghìn chai vì một chai có thể dùng được rất lâu. Sau đó, Agnifilo giải thích rằng Diddy mua số lượng lớn sản phẩm này từ công ty bán buôn chỉ vì "anh ấy có một ngôi nhà lớn".

Bê bối tình dục của "ông trùm âm nhạc" này đang gây chấn động dư luận Mỹ ẢNH: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post hồi tuần trước, Marc Agnifilo cũng xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của việc phát hiện số lượng lớn dầu em bé ở nhà Diddy. Ông bày tỏ: "Tôi không nghĩ là 1.000 chai đâu, tôi nghĩ là rất nhiều… Tôi nghĩ người Mỹ thường mua hàng số lượng lớn, như chúng ta đã biết".

Nhắc đến những luồng ý kiến tiêu cực liên quan đến loạt cáo buộc của thân chủ, Agnifilo nói: "Bạn biết đấy, đây là những người trưởng thành, đồng thuận, đang làm những gì mà những người trưởng thành, đồng thuận thường làm. Và bạn biết đấy, chúng ta không thể quá khắt khe ở đất nước này khi nghĩ rằng tình dục là điều xấu".

Diddy gây sốc với những bữa tiệc đầy những người nổi tiếng, đằng sau đó là những cuộc thác loạn ngập chất cấm và tình dục ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PAGESIX

New York Post cũng cho biết luật sư Marc Agnifilo gần đây đã có 7 giờ làm việc với Diddy để xây dựng hồ sơ bào chữa cho nam rapper mà theo vị này, hồ sơ đó đủ mạnh để "giành lại tự do" cho "ông trùm âm nhạc". Bên cạnh đó, Agniflio không phủ nhận việc các đặc vụ liên bang phát hiện 1.000 chai dầu em bé và 3 khẩu AR-15 trong cuộc đột kích nhà của Diddy ở Miami và Los Angeles (Mỹ) vào tháng 3 nhưng tuyên bố rằng cuộc đột kích này không hề xấu xa như vẻ bề ngoài.

Ngày 16.9 vừa qua, Diddy bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Manhattan sau khi ngôi sao tai tiếng này bị bồi thẩm đoàn truy tố. Combs đã bị tạm giam và hai lần bị từ chối tại ngoại sau khi vướng các cáo buộc với các tội danh: buôn bán tình dục, âm mưu tống tiền và vận chuyển để tham gia mại dâm. Trong lần ra tòa đầu tiên tại tòa án liên bang Manhattan vào ngày 17.9, ngôi sao tai tiếng này không nhận tội.

Bản phác họa Diddy và luật sư bào chữa đứng trước thẩm phán khi các công tố viên đưa ra ba cáo buộc hình sự chống lại rapper 6X tại tòa án liên bang ẢNH: REUTERS

Theo PageSix, chính quyền tin rằng lượng lớn dầu em bé được sử dụng trong những cuộc thác loạn điên cuồng, những bữa tiệc tình dục hoang dã chứa đầy rượu và chất cấm của nam rapper. Theo lời kể của các nạn nhân, họ bị chuốc thuốc, cưỡng hiếp và bị ghi hình lại quá trình quan hệ mà không hề có sự đồng ý.



Tuần trước, luật sư Damian Williams tại New York chia sẻ với báo chí: "Những bữa tiệc thác loạn đôi khi kéo dài nhiều ngày liền, liên quan đến nhiều gái mại dâm và thường dính líu đến nhiều loại ma túy, chẳng hạn như ketamine, thuốc lắc và GHB, mà Combs phân phát cho các nạn nhân để họ ngoan ngoãn và phục tùng". Vị này cũng cho biết "ông trùm nhạc rap" đã sử dụng những bản ghi hình nhạy cảm và đáng xấu hổ mà mình đã quay lại để làm khoản thế chấp chống lại các nạn nhân.