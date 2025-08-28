Luật sư ‘start-up’

Đây là đúc kết của luật sư Lê Trọng Thêm, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật LTT & Lawyers (viết tắt là LTT & Lawyers) từ thực tiễn khởi nghiệp của bản thân, của công ty và hòa vào dòng thời sự "quốc gia khởi nghiệp" đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, khuyến khích mọi thành phần cùng tham gia.

Công ty Luật LTT & Lawyers vừa kỷ niệm 8 năm thành lập hồi tháng 8.2025 ẢNH: Nguyên Vũ

Kiên trì xây từng viên gạch

Sau lần khởi nghiệp đầu tiên vào năm 2010 chưa đạt kết quả, luật sư Lê Trọng Thêm quyết định làm việc cho 2 hãng luật lớn để học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ năng quản trị. Đến năm 2017, khi thấy điều kiện chín muồi, anh cùng các cộng sự khởi nghiệp lần 2 với điều kiện khiêm tốn hơn, văn phòng nhỏ hơn, nhân sự ít hơn nhưng niềm tin, sự hứng khởi luôn tràn đầy.

Thời gian đầu, LTT & Lawyers thực sự chỉ có những người anh em cùng chung một đam mê, một chí hướng. Chưa có văn phòng riêng, công ty thuê một không gian làm việc theo dạng chia sẻ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) để bắt đầu. Ngày thành lập, không có khách hàng nào tìm đến. Nhưng chính sự trống trải ấy lại là động lực để những người đứng đầu LTT & Lawyers kiên trì xây từng viên gạch đầu tiên cho "đứa con tinh thần" của mình - từ con số 0.

Đến năm 2021, công ty lần lượt mở rộng quy mô với chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng - những đô thị sôi động bậc nhất cả nước. Được nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước lựa chọn làm đối tác tư vấn pháp lý là trái ngọt mà 5 thành viên sáng lập cùng tập thể gần 30 nhân sự nỗ lực từng ngày suốt 8 năm qua.

Cột mốc đáng nhớ nhất là sau 5 năm hoạt động, LTT & Lawyers nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng mời tham gia các vụ án tranh chấp về xây dựng trong các dự án lớn về công trình năng lượng lên đến hàng trăm tỉ đồng. Một vụ việc khác để lại nhiều cảm xúc là cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo hộ công dân Chile không may bị tai nạn giao thông theo đề nghị của Đại sứ quán Chile tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Chile tại TP.HCM. Đặc biệt, sau khi trải qua "cơn địa chấn Covid-19" suốt 2 năm, doanh nghiệp đã vươn lên trở thành đối tác của gần 1.000 khách hàng.

Để đạt vị trí hiện tại, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật LTT & Lawyers nhấn mạnh yếu tố then chốt chính là sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn, tư duy thực tiễn và văn hóa phục vụ khách hàng tử tế, lành mạnh. Bên cạnh đó, công ty xây dựng nền tảng dựa trên 3 giá trị cốt lõi: chính trực, uy tín và tận tâm. "Chính trực là nguyên tắc xuyên suốt trong mọi hành động của cá nhân và tập thể, giúp công ty tuân thủ đầy đủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng", luật sư Lê Trọng Thêm chia sẻ.

Luật sư Lê Trọng Thêm, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật LTT & Lawyers Luật sư Lê Trọng Thêm có hơn 17 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, thương mại, lao động và đầu tư. Trước khi sáng lập LTT & Lawyers, anh từng làm việc tại 2 hãng luật lớn là Invest Consult Group và Phuoc & Partners, đồng thời giữ vai trò trưởng nhóm chính sách pháp luật tại GTEL Mobile. Luật sư Lê Trọng Thêm hiện là thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM, hòa giải viên chính thức của Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam, trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài thương mại phía Nam, thành viên Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam, thành viên Hội Luật Quốc tế Việt Nam…

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Nắm bắt nhu cầu pháp lý ngày càng đa dạng, LTT & Lawyers mở rộng dịch vụ theo hướng chuyên sâu và đa ngành. Các lĩnh vực được khách hàng đánh giá cao gồm tư vấn đầu tư, giấy phép và lao động, tái cấu trúc doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro pháp lý, đào tạo pháp lý nội bộ. Một lĩnh vực khác được công ty đón đầu xu hướng là hòa giải và trọng tài thương mại, nhất là khi Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong bối cảnh thị trường kinh doanh ngày càng biến động, LTT & Lawyers không chỉ dừng lại ở vai trò đơn vị tư vấn luật truyền thống, mà còn đã và đang kiến tạo một mô hình đồng hành hoàn toàn mới với tên gọi "Bảo vệ doanh nghiệp chủ động". Thay vì chỉ tập trung xử lý khi rủi ro đã xảy ra, công ty hướng đến xây dựng tư duy "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cho các doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn hình thành và phát triển luôn mong muốn có một lá chắn bảo vệ trước những rủi ro có thể đối mặt trong quá trình vận hành.

Luật sư Lê Trọng Thêm chia sẻ tầm nhìn LTT & Lawyers hướng đến là trở thành một trong những công ty luật có trải nghiệm dịch vụ hàng đầu Việt Nam, mang lại kiến thức pháp luật, giá trị thực tiễn đến khách hàng. Công ty xác định nâng cao dịch vụ khách hàng làm đích đến, trải nghiệm là giá trị, xây dựng xã hội văn minh, giúp thị trường, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nghề luật sư là một nghề của sự kết nối, đặc biệt trong bối cảnh "quốc gia khởi nghiệp" - nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội trở thành người kiến tạo đứng đầu tổ chức, trực tiếp xây dựng mối quan hệ đối tác. Do đó, công ty mong muốn trở thành một đối tác đồng hành, một bệ phóng vững chắc cho hành trình khởi nghiệp của doanh nghiệp trẻ. LTT & Lawyers tin rằng với sự hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm, những hoài bão khởi nghiệp sẽ sớm gặt hái thành công, góp phần kiến tạo một "quốc gia khởi nghiệp" thịnh vượng.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Công ty Luật LTT & Lawyers tích cực tham gia hoạt động hướng về cộng đồng