Lực lượng Nga tố 4 chiến đấu cơ Israel tấn công cơ sở nghiên cứu tại Syria

Hãng tin TASS và RIA dẫn lời một sĩ quan cấp cao của Nga cho biết thêm quân đội Syria sử dụng vũ khí phòng không do Nga sản xuất đã bắn hạ hai tên lửa và 7 quả bom dẫn đường, theo Reuters. Vị quan chức còn nói rằng cuộc tấn công đã làm hỏng thiết bị tại cơ sở nghiên cứu.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Israel cũng như Syria.

Trước đó, Reuters dẫn một số nguồn tin khẳng định Israel tấn công những mục tiêu của Iran trong một loạt các cuộc không kích gần những căn cứ chính của Nga ở Syria trên bờ biển Địa Trung Hải vào ngày 14.8.





Lực lượng Nga ở Syria được cho là thường không can thiệp các cuộc không kích của Israel nhắm vào những hoạt động triển khai và chuyển giao vũ khí bị nghi do Iran tài trợ. Tuy nhiên, căng thẳng đã leo thang giữa Israel và Nga về việc Israel lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và việc Moscow giám sát một cơ quan di cư Do Thái.

Israel tiến hành hàng trăm cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu bị tình nghi thuộc Iran ở Syria trong những năm gần đây, nhưng hầu hết đều tránh nhắm vào các tỉnh ven biển mà có sự tập trung của các khí tài quân sự Nga, theo Reuters.