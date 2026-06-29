Lực lượng pháo binh - tên lửa phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa do đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa ẢNH: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh, lực lượng vũ trang nhân dân phải cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó pháo binh - tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng; phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và toàn lực lượng pháo binh - tên lửa tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ pháo binh - tên lửa phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận pháo binh - tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới, mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần - kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.

Cạnh đó, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến. Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.

Đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến pháo binh - tên lửa Việt Nam. Huấn luyện hôm nay không thể chỉ để hoàn thành nội dung, chỉ tiêu, bài bắn, mà phải để chiến đấu được, chiến đấu thắng trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, bộ đội pháo binh tên lửa đẩy mạnh làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí trang bị, nâng cao năng lực hậu cần - kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, vật tư, mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ pháo binh - tên lửa thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy, tư duy công nghệ, tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng nhanh; biết làm chủ trang bị hiện đại, dữ liệu, quy trình, tình huống và làm chủ chính mình.