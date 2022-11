Lực lượng Ukraine sẽ làm gì sau khi lực lượng Nga rút khỏi Kherson?

Ở miền đông, các lực lượng Ukraine tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực liên tục của Nga nhằm giành quyền kiểm soát đối với các thành phố như Bakhmut và Pavlivka, theo tờ The New York Timesngày 12.11. Còn ở miền nam, các lực lượng Ukraine đang tập kích vào phía sau phòng tuyến của Nga, làm suy yếu nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ trên bờ đông của sông Dnipro. Cách đây vài ngày, lực lượng Nga đã rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro, bao gồm thành phố Kherson.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy người Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công trên bộ mới giữa hai mặt trận nói trên, thách thức sự kiểm soát mà các lực lượng Nga đã thiết lập ở miền nam Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hôm 24.2.

“Logic của chiến tranh không phải là tạm dừng mà bằng cách nào đó tiếp tục tiến về phía trước. Tôi nghĩ rằng sẽ có các cuộc phản công ở các hướng khác, để đối phương không có thời gian chuyển quân dự bị và ngăn chặn các cuộc phản công”, thượng úy Andriy Mikheichenko, chỉ huy một đơn vị chống tăng bảo vệ thành phố Bakhmut, nhấn mạnh.

Mục tiêu tiếp theo của Ukraine

Nhiều nhà phân tích và nhà ngoại giao đã nói về cuộc chiến bước vào giai đoạn đình trệ trong mùa đông lạnh giá, khi cả hai quân đội cần củng cố lực lượng. Kể cả Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley hôm 11.11 đã gợi ý rằng việc giao tranh tạm lắng sẽ là thời điểm tốt cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, chính quyền Kyiv kiên quyết cho rằng sự bế tắc chỉ củng cố lợi ích của Nga. Ukraine thể hiện rằng ngay cả khi các điều kiện buộc họ phải làm chậm các hoạt động phản công, họ cũng không có kế hoạch dừng lại, theo The New York Times.

Có bằng chứng cho thấy Ukraine đang tiếp tục tấn công sâu vào phía sau phòng tuyến của Nga, với các báo cáo về những vụ bắn tên lửa nhắm vào các lực lượng Nga đang tập hợp lại ở một số địa điểm dọc theo bờ phía đông sông Dnipro, và các cuộc không kích trong những ngày gần đây ở các thành phố phía nam Melitopol và Henichesk, gần biển Đen, theo The New York Times.

Ông Justin Bronk, một nhà nghiên cứu cấp cao về khoa học quân sự tại RUSI, tổ chức phân tích quốc phòng ở Anh, nhận định các lực lượng Ukraine sẽ duy trì đà tấn công quy mô nhỏ ổn định sau chiến tuyến của Nga, theo The New York Times. Tuy nhiên, ông Bronk cho rằng ​​cả hai bên sẽ tạm dừng hoạt động trong mùa đông vì khó khăn do điều kiện lầy lội, ẩm ướt và lạnh giá, và vì cuộc chiến ở Kherson đã giảm nhiệt.

Ông Bronk dự đoán rằng giao tranh toàn diện sẽ tiếp diễn vào mùa xuân. Theo ông, các mục tiêu tiếp theo của Ukraine rất có thể sẽ là theo hướng Melitopol ở phía nam hoặc phía đông, tiếp tục cuộc tấn công đánh bật lực lượng Nga khỏi tỉnh Kharkiv, nhằm giành lại thành phố Svatove thuộc tỉnh Luhansk, vốn là tâm điểm của cuộc chiến trong tháng qua.





Nhưng ông Bronk không chắc chắn Ukraine có khả năng tập trung lực lượng để thực hiện một cuộc phản công quy mô lớn.“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu họ có đạn dược, nhiên liệu và thiết bị để làm điều đó. Đã có thương vong lớn trên mặt trận Kherson”, ông Bronk cho hay.

Trận chiến quyết định chiến thắng?

Trong khi đó, những người lính Ukarine quay trở lại mặt trận cho rằng thành phố Bakhmut tiếp tục là một cuộc chiến kéo dài. Lữ đoàn 93, đơn vị đã bảo vệ thành phố này từ mùa hè, chỉ được cho nghỉ ngơi hơn một tuần và sau đó đã trở lại chiến hào, theo The New York Times.

Khi lên kế hoạch rút quân khỏi Kherson, quân đội Nga được cho là đã cố gắng đảm bảo một chiến thắng ở miền đông, đưa những binh sĩ mới được điều động vào các trận đánh tại thành phố Svatove và ở tỉnh Donetsk, trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut và làng Pavlivka.

Trung úy Mikheichenko, chỉ huy đơn vị chống tăng ở Bakhmut, cho rằng cuộc chiến giành thành phố này có thể là trận chiến quyết định tiếp theo. “Ai sống sót sau cuộc đua này sẽ chiến thắng", ông Mikheichenko nhận định.

Khi mùa đông đến gần, cả hai phe đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược. Nga đã bị cáo buộc đã liên hệ CHDCND Triều Tiên và Iran để được cung cấp đạn pháo và tên lửa, theo The New York Times. Trong khi đó, một nguồn thạo tin tiết lộ với The New York Times rằng quân đội Ukraine muốn tăng số lượng đạn pháo mà họ bắn mỗi ngày - hiện ở mức khoảng 3.000 quả đạn - thêm vài nghìn quả nữa.

Một điều mà các nhà phân tích đồng ý là dù có tạm dừng hay không, thì giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột sẽ lại diễn ra vô cùng tàn khốc.

“Cuộc chiến sẽ không dừng lại trong mùa đông tới, nhưng sẽ diễn ra với tốc độ khác. Và cuộc chiến cung cấp cho các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự cơ hội để lập kế hoạch cho những gì có thể là một năm tàn khốc và đẫm máu phía trước”, thiếu tướng quân đội Úc vừa nghỉ hưu Mick Ryan đã viết trong một bài báo cho Đài ABC của Úc.