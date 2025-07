Lực lượng vũ trang Đà Nẵng vững bước trong kỷ nguyên mới

Ngày 23.7, Đảng bộ Quân sự TP.Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chỉ đạo đại hội có thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, khẳng định nhiệm kỳ qua dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Quân sự TP.Đà Nẵng đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.Đà Nẵng khóa XIII, phát biểu khai mạc đại hội

Đảng bộ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công tác phối hợp giữa các lực lượng được triển khai hiệu quả, đảm bảo nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên làm việc của đại hội ẢNH: N.P

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Đại hội lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi cả nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại hội là dịp thể hiện quyết tâm chính trị, khẳng định truyền thống anh hùng và vai trò xung kích của lực lượng vũ trang thành phố qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 (phải), tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: N.P

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (phải) tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: N.P

Tư lệnh Quân khu 5 Lê Ngọc Hải (phải) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) tặng hoa tri ân Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại đại hội ẢNH: N.P

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.Đà Nẵng (giữa), tặng hoa và biểu dương các thành viên có nhiều đóng góp cho Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 ẢNH: N.P

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến chất lượng vào các văn kiện, quyết tâm tổ chức thành công đại hội, tạo khí thế mới cho sự phát triển của lực lượng vũ trang thành phố trong nhiệm kỳ tới.