Lực mua vàng ở mức giá thấp xuất hiện

Trưa 2.5, giá vàng thế giới tăng 16 USD/ounce so với đầu ngày, lên 3.257 USD/ounce. Vàng đã tăng giá 56 USD/ounce so với ngày 1.5 sau áp lực bán khiến giá giảm 2%, dao động trên 3.200 đô la một ounce. Vàng giao ngay được giao dịch lần cuối ở mức 3.223,70 đô la một ounce, giảm 1,9% trong ngày 1.5 và giảm 8,5% so với mức cao của tuần trước, gần bằng mức điều chỉnh gần 9% sau kết quả bầu cử Mỹ ngày 5.11.2024.

Ở mức giá thấp, lực mua vàng trên thị trường xuất hiện. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR đã thực hiện mua vào 1,15 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ lên 945,41 tấn. Phiên trước đó, quỹ này đã thực hiện bán ra 2,87 tấn.

Giá vàng tăng trở lại sau đợt giảm sâu ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số nhà phân tích cảnh báo rằng vàng có thể giảm sâu hơn nữa. Mặc dù đợt điều chỉnh của vàng là cực đoan, một số nhà phân tích lưu ý rằng đây không phải là điều bất ngờ lớn vì các nhà đầu cơ đã bán vàng kể từ cuối tháng 3. Theo dữ liệu giao dịch mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Mỹ), trong năm tuần qua, lượng hợp đồng vàng dài hạn đã giảm 34% xuống còn 120.902 hợp đồng.

Ông David Morrison, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cho rằng, vàng hiện đang đối mặt với thử thách giảm giá đầu tiên của mình và phe mua sẽ hy vọng rằng giá có thể giữ được mức 3.200 đô la làm ngưỡng hỗ trợ. Đây là một con số đẹp, nhưng nó không có khả năng chứng minh được nhiều thách thức đối với phe bán. Họ sẽ cố gắng đẩy giá xuống 3.150 đô la hoặc thậm chí 3.000 đô la để thực sự kiểm tra quyết tâm của phe mua.