Lucao gỡ hòa phút bù giờ 90+3, Hải Phòng khiến HLV Polking và đội CAHN sốc nặng

Công an Hà Nội tự trách mình: Cầm vàng còn để vàng rơi



So với mùa trước, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thay đổi gần một nửa đội hình, đã vậy lại thêm thiếu vắng trung vệ số 1 Bùi Hoàng Việt Anh do chấn thương. Nhưng các trụ cột như Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức, Giáp Tuấn Dương, thủ môn Nguyễn Philip, Lê Phạm Thành Long và đặc biệt là đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn chứng tỏ rất tốt phong độ trong trận mở màn tối 15.9 trên sân Lạch Tray.

Chính kinh nghiệm của bộ khung này cùng với sự tăng cường chất lượng các tân binh như cánh phải Nguyễn Văn Đức, cánh trái cầu thủ Việt kiều Jason Quang Vinh, trung vệ Domingos Gomes và nhất là tiền đạo mũi nhọn Leonardo Artur đã tạo nên một lối chơi kiểm soát bóng rất hay, phối hợp mạch lạc, cách luân chuyển bóng đồng điệu, xử lý khá sắc sảo và gần như dồn ép Hải Phòng suốt từ đầu đến cuối.

Pha bay người đánh đầu của Phan Văn Đức mà chỉ có tài năng của Đình Triệu mới cứu thua Ảnh: Minh Tú

Sự nhịp nhàng trong cách chơi của đội bóng thủ đô dưới bàn tay lão luyện của HLV Mano Polking đã liên tục gây sóng gió cho hàng thủ đội bóng đất Cảng. Tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức chính là người đã mở đầu cho sóng gió bằng cú đánh đầu cực hiểm ở phút 27 mà chỉ có những đầu ngón tay của thủ môn Đình Triệu mới cứu bóng bật xà ngang.

Áp lực đó đã chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 29 khi cái chân trái rất ngoan của một tuyển thủ khác là Quang Hải đã phát huy tác dụng. Số 19 mở bóng tài tình đúng vào vị trí để tân binh đến từ Bình Định Leonardo Artur từ phía dưới lẻn lên đánh đầu ngoạn mục ghi bàn thắng cho đội CAHN.

Cú đánh đầu ghi bàn của Leonardo Artur Ảnh: Minh Tú

Cũng bộ đôi Quang Hải-Phan Văn Đức lại tỏ ra đầy nguy hiểm ở hiệp 2. Phút 56, cái chân trái rất ngoan của Quang Hải chuyền như đặt cho Văn Đức và chỉ có tài năng của thủ môn Đình Triệu mới cứu cho Hải Phòng không phải thua thêm từ cú sút xa cực hiểm của chân sút đến từ xứ Nghệ. Nhìn chung những pha lên bóng của đội bóng thủ đô luôn có độ sát thương rất cao và chỉ có may mắn cùng với sự xuất sắc của Đình Triệu mới hạn chế được tỷ số thua ở mức thấp nhất.

Thế nhưng đội bóng thủ đô chỉ có thể tự trách mình khi đánh mất sự tập trung vào giờ chót. Phút bù giờ thứ 3 (90+3), Lucao, chân sút ghi nhiều bàn nhất của Hải Phòng đã làm bùng nổ sân Lạch Tray khi sút tung lưới thủ môn Nguyễn Philip, ghi bàn gỡ hòa 1-1. HLV Mano Polking như chết lặng bên ngoài sân khi đội bóng thủ đô tưởng chừng đã đòi được nợ nhưng "cầm vàng lại để vàng rơi".

Quang Hải chơi nổi bật với nhiều đường chuyền quyết định Minh Tú

Hải Phòng suy yếu vì thiếu Mpande, nhưng đã có Lucao

Mùa trước Hải Phòng chơi hay ngoài vai trò của các nội binh như Nguyễn Hữu Sơn, Triệu Việt Hưng hay Lương Hoàng Nam thì chính sự đóng góp của các ngoại binh, nhất là Mpande mới là chìa khóa giúp cho đội bóng đất Cảng giải quyết bàn thắng. Chính Mpande cùng với Lucao và Hữu Sơn là những người đã ghi bàn trong chiến thắng 3-1 mùa 2023-2024 vào lưới Công an Hà Nội cũng tại sân Lạch Tray. Nhưng trận thua tối 15.9 trên sân nhà đã cho thấy sức mạnh của CLB Hải Phòng bị giảm sút đáng kể từ sự thiếu vắng Mpande. Ngoài ra việc Lương Hoàng Nam ngồi dự bị từ đầu khiến cho trục giữa thiếu những nhân tố đủ phẩm chất để kiểm soát bóng khiến chủ nhà lép vế trước tuyến giữa hùng mạnh của đội bóng thủ đô.

Hữu Sơn (trái) đã luôn bị Jason Quang Vinh đeo sát khiến anh mất tác dụng Ảnh: Minh Tú

Chính các điểm yếu này làm cho Hải Phòng khởi đầu trận đấu không được tốt, khác hẳn hoàn toàn chiến thắng vẻ vang trước đây. Bị động từ lối chơi cho đến khả năng tạo cơ hội, nhất là một vài gương mặt được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng từ đầu lại thiếu sức mạnh và kinh nghiệm tranh chấp như Hồ Minh Dĩ, Trung Hiếu, Mạnh Dũng. Đội chủ nhà luôn lép vế trong các cuộc đua tay đôi với đối thủ. Bùi Tiến Dụng quay lại tăng thêm "chất thép" cùng Đặng Văn Tới ở trục giữa phòng ngự và sự hoạt động năng nổ của tiền vệ quét Bicou. Nhưng tất cả cũng không thể giúp cho Hải Phòng bật lên khi sức ép của đội CAHN luôn rất lớn.

Thủ môn Đình Triệu vất vả trước các pha tấn công của Văn Thanh Ảnh: Minh Tú

Cơ hội đến với Hải Phòng không nhiều khi phải đến cuối hiệp 1 Lucao mới sút được gần trúng đích. Hiệp 2, Lương Hoàng Nam vào sân chủ nhà có nhiều tình huống dàn xếp tốt hơn, nhưng cảm giác bóng trong việc xử lý tình huống cuối cùng của chủ nhà vẫn không tốt. Khi mà chân sút Paulo Pinto thay thế vẫn còn vô duyên và chưa tìm được tiếng nói chung với các vệ tinh xung quanh, chắc chắn người hâm mộ đất cảng sẽ rất nhớ Mpande, người luôn biết cách khuấy động và ghi bàn tạo nên sự bùng nổ ở sân Lạch Tray.

Các ngoại binh của Hải Phòng (phía sau) chơi chưa tốt ở trận ra quân, may mà có Lucao Ảnh: Minh Tú

Nhưng thật may mắn khi Hải Phòng vẫn còn Lucao, người hùng đã ghi bàn quyết định vào giờ chót, mang về niềm vui cho đội bóng đất Cảng. Dù vậy trận hòa này vẫn cho thấy chất lượng đội hình của chủ nhà mùa này sẽ khó lòng giúp họ đi xa vì thiếu nhân tố đột biến, đủ sức chia lửa với Lucao. Còn đoàn quân của Mano Polking tưởng đã có khởi đầu thuận lợi, nhưng bị vuốt mất chiến thắng giờ chót sẽ làm họ thêm nặng gánh trong hành trình tham dự 3 mặt trận ở mùa bóng này.