Lùi thời gian tháo dỡ 'biệt phủ' xây dựng trái phép ở Tánh Linh sang năm 2025

Tại buổi giao ban báo chí tháng 11 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì chiều 28.11, đại diện UBND H.Tánh Linh cho biết, qua xem xét đơn của ông Cao Thanh Sang (chủ căn biệt thự xây dựng trái phép ở xã Gia An) và do các điều kiện khách quan nên cơ quan này thống nhất dời thời gian tháo dỡ sang 5.2025.

"Đây cũng là thời hạn cuối cùng cho chủ nhà. Nếu không tháo dỡ thì UBND H.Tánh Linh sẽ lên kế hoạch cưỡng chế", đại diện UBND H.Tánh Linh cho hay.

Theo báo cáo của UBND H.Tánh Linh, ông Cao Thanh Sang vẫn đang tự nguyện tháo dỡ căn nhà và đã tháo được một phần lan can phía trên, gạch ốp mái cùng lan can, hàng rào bên ngoài.

Tiến độ tháo dỡ căn "biệt phủ" xây dựng trái phép chậm so với cam kết ẢNH: K' TƯ

Tuy nhiên, theo nhận định của UBND H.Tánh Linh, tiến độ tháo dỡ diễn ra chậm, không đúng thời gian đã cam kết với địa phương.

"Về lý do, theo chủ đầu tư, việc tháo dỡ rơi vào thời điểm xảy ra bão. Hơn nữa, do căn nhà có chiều cao, thiết kế phức tạp, cần thận trọng để bảo vệ an toàn lao động. Gia đình chủ nhà đang tìm đơn vị thi công khác có kinh nghiệm, có thiết bị tháo dỡ chuyên nghiệp để thực hiện", đại diện UBND H.Tánh Linh giải thích.

Song song với việc tháo dỡ, ông Cao Thanh Sang có đơn, tờ trình gửi UBND H.Tánh Linh, Sở KH-ĐT tỉnh Bình Thuận xin chuyển một phần công năng căn nhà và khu đất sang đúng mục đích thương mại dịch vụ để đầu tư xây dựng khu trưng bày sản phẩm truyền thống gạch ngói. Một phần khác để lấy chỗ ở tạm cho gia đình.

Căn "biệt phủ" xây dựng trái phép được gia hạn thời gian tháo dỡ ẢNH: K'TƯ

"Hiện nay Sở KH-ĐT mới tiếp nhận đơn của doanh nghiệp do ông Cao Thanh Sang làm giám đốc, đang trong quá trình lấy ý kiến Sở TN-MT, Sở Xây dựng và UBND H.Tánh Linh theo quy định. Trước mắt vẫn cứ phải tháo dỡ", đại diện UBND H.Tánh Linh cho biết.

Như Thanh Niên đã phản ánh, căn "biệt phủ" của ông Cao Thanh Sang xây dựng trái phép trên đất thương mại dịch vụ trong cụm dịch vụ làng nghề, thuộc xã Gia An, H.Tánh Linh. Sau khi phát hiện, UBND H.Tánh Linh xử phạt và yêu cầu tháo dỡ.