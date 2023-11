Lukaku giúp AS Roma chiến thắng cảm xúc, HLV Mourinho lý giải hành động đặc biệt

Theo trang Football Italia, AS Roma có đến 80% giành chiến thắng trong trận đấu với đối thủ Lecce. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AS Roma đều bất bại trước Lecce và họ giành chiến thắng đến 4 lần. Sân Stadio Olimpico cũng trở thành điểm tựa cho đội bóng áo màu bã trầu với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Những dự đoán về một chiến thắng dễ cho AS Roma càng có cơ sở khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền ngay phút thứ 3. Dù vậy, tiền đạo Lukaku lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8.2017, chân sút người Bỉ đá hỏng phạt đền sau 15 lần thực hiện. Lukaku ôm đầu tiếc nuối trong khi HLV Mourinho cũng trầm ngâm trên băng ghế huấn luyện của AS Roma.

Lukaku đá hỏng phạt đền ở phút thứ 3 REUTERS

Nhận “gáo nước lạnh” nhưng AS Roma liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành của Lecce. Tuy nhiên các tiền đạo của AS Roma đều bế tắc. Đến phút 72, AS Roma nhận thêm bất lợi khi tiền đạo Pontus Almqvist đưa Lecce vượt lên dẫn trước. Tưởng chừng như đội bóng thủ đô nước Ý sẽ chịu thất bại trên sân nhà thì ở phút bù giờ của hiệp 2, Sardar Azmoun và Lukaku đã lần lượt ghi 2 bàn thắng, mang về 3 điểm cảm xúc cho AS Roma.

Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Mourinho chạy vào sân và ăn mừng phấn khích cùng các cầu thủ. Ông ôm lấy Houssem Aouar và không ngừng cảm ơn cậu học trò. Sau đó, “người đặc biệt” tìm đến Lukaku để an ủi tiền đạo người Bỉ.

HLV Mourinho (trái) tìm đến Lukaku để an ủi REUTERS

HLV người Bồ Đào Nha lý giải về hành động trên kênh DAZN: “Tôi muốn nói chuyện với các cầu thủ, vì trận đấu chưa kết thúc, đội hình mất cân bằng. Chúng tôi quay trở lại triết lý cũ, nếu bạn thua 0-1 hay 0-10 thì điều đó cũng không có gì khác biệt.

Đây là lần đầu tiên Lukaku bỏ lỡ phạt đền ở Ý, nhưng đã là lần thứ 2 anh ấy bỏ lỡ khi chơi dưới sự chỉ đạo của tôi. Tuy nhiên, chỉ ai thực hiện quả phạt đền mới có nguy cơ đá hỏng nó. Dybala chưa cảm thấy sẵn sàng để thực hiện những tình huống cố định và chúng tôi đặt niềm tin tối đa vào Lukaku.

Tôi hiểu anh ấy hơn bất cứ ai, Lukaku là một người rất nhạy cảm và khi đá hỏng quả phạt đền sớm, điều đó khiến trái tim anh ấy đau đớn trong suốt phần còn lại của trận đấu. Đây là lý do tại sao việc ghi bàn thắng vào phút cuối không thể tuyệt vời hơn, vì nó sẽ giúp Lukaku đêm nay ngủ ngon hơn và thức dậy với nụ cười”.

Lukaku (số 90) ăn mừng khi giúp AS Roma lội ngược dòng REUTERS

Chiến thắng cảm xúc 2-1 giúp AS Roma có 17 điểm và chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Napoli 4 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, HLV Mourinho và các học trò sẽ có trận đấu được dự báo gặp nhiều khó khăn với đối thủ cùng thành phố Lazio.