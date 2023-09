Lukaku mang tin vui cho HLV Mourinho

Lukaku thi đấu chính trong cả 2 trận đội tuyển Bỉ thắng Azerbaijan 1-0 và Estonia 5-0, ở khuôn khổ bảng F vòng loại EURO 2024 mới đây. Nhưng vào đầu hiệp 2 mỗi trận, anh đều được HLV Domenico Tedesco lần lượt rút ra nghỉ từ phút 60 hoặc 66 để dưỡng sức.

HLV Mourinho (trái) đặt nhiều hy vọng vào Lukaku giúp AS Roma vượt khó AFP

Điều này giúp Lukaku đang từng bước lấy lại thể lực và cảm giác ghi bàn tốt nhất của mình. Từ những tín hiệu tích cực này, HLV Mourinho có thể sử dụng Lukaku từ đầu trận AS Roma gặp Empoli lúc 1 giờ 45 ngày 18.9 tới, tại vòng 4 giải Serie A.

Trong trận đội tuyển Bỉ thắng Estonia 5-0 ngày 13.9, Lukaku ghi 2 bàn và góp 1 kiến tạo thành bàn. Sự hồi phục nhanh chóng của Lukaku sẽ khiến HLV Mourinho trở nên yên tâm hơn. Nhà cầm quân này có thể sử dụng ngôi sao người Bỉ thi đấu ở hàng công của AS Roma cùng tiền đạo Paulo Dybala cũng vừa hồi phục chấn thương.

AS Roma có khởi đầu mùa giải 2023 - 2024 đầy thất vọng, khi hòa Salernitana 2-2, thua Hellas Verona và AC Milan cùng tỷ số 1-2 tại Serie A. Do đó, trận sắp tới gặp Empoli ngay sau đợt thi đấu quốc tế vừa kết thúc, AS Roma cần tìm lại chiến thắng để bước tiếp một cách chắc chắn tại giải đấu.

Tiền đạo Lukaku (giữa) kịp lấy lại thể lực và phong độ nhờ đợt trận thi đấu quốc tế, sau gần 2 tháng ít thi đấu AFP

Trong thời gian giải nghỉ, nhường chỗ cho lịch thi đấu quốc tế, HLV Mourinho cũng chịu áp lực bởi nhiều cầu thủ dính chấn thương vẫn chưa thể hồi phục như mong đợi. Các tiền vệ chủ chốt như Renato Sanches và Houssem Aouar còn tập riêng. Trong khi, các ngôi sao Lorenzo Pellegrini và Gianluca Mancini trở về từ đội tuyển Ý cũng đang bị chấn thương. Số cầu thủ này khó lòng kịp thi đấu trận AS Roma gặp Empoli.

Theo tờ La Repubblica (Ý), việc AS Roma liên tiếp có nhiều ca chấn thương, khả năng do chính phương pháp huấn luyện từ một số thành viên trong ban huấn luyện không phù hợp. Nhà cầm quân này đang phải điều chỉnh và tìm nguyên nhân khắc phục.