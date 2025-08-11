Lumira Ville - Tâm điểm sống đậm chất toàn cầu ở tâm mạch phát triển

Đô thị của những công dân toàn cầu

Hải Phòng hiện đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư và lực lượng lao động chất lượng cao. Theo số liệu thống kê tỉnh Hải Dương (cũ), toàn thành phố ghi nhận hơn 320.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, riêng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - tâm điểm tăng trưởng công nghiệp phía Đông thành phố, thu hút tới 220.000 lao động.

Cùng với đó, hơn 22.000 công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố cảng. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khi Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế. Thực tế này đặt ra nhu cầu ngày càng lớn về môi trường sống hiện đại, tiện nghi, đặc biệt dành cho đội ngũ nhân lực nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp FDI, trung tâm logistics, khu công nghiệp trọng điểm và cả dòng cư dân địa phương muốn nâng cấp chuẩn sống.

Khu đô thị Lumira Ville ra mắt, đáp ứng nhu cầu này, trở thành lời giải cho bài toán an cư mới khi được kiến tạo dành riêng cho thế hệ công dân toàn cầu tại Hải Phòng.

Tọa lạc tại phường Đông Hải (quận Hải An cũ) - khu vực được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế (CBD) của Hải Phòng - Lumira Ville là biểu tượng mới của phong cách sống hiện đại tại khu Đông. Nằm trên trục phát triển chiến lược, liền kề các khu công nghiệp, trung tâm logistics và cảng biển lớn, dự án không chỉ đón đầu làn sóng đô thị hóa mà còn tiên phong kiến tạo chuẩn sống quốc tế.

Lumira Ville - Không gian sống của những cư dân toàn cầu

Lumira Ville được phát triển bởi Hưng Thịnh Incons, do Công ty Cổ phần Đầu tư H2H Việt Nam làm chủ đầu tư với quy mô gần 12ha, cung cấp 370 sản phẩm biệt thự, liền kề và shophouse, mang phong cách tân cổ điển tinh tế. Hơn 80% sản phẩm được thiết kế song diện - một mặt tiền hướng ra phố thương mại, một mặt patio mở ra không gian sống riêng tư - mang lại cho cư dân sự linh hoạt giữa an cư và đầu tư kinh doanh.

Không thể thiếu là môi trường sống hiện đại, đủ đầy với hệ thống tiện ích nội khu phong phú: Sân pickleball, sân thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, vườn thiền, vườn sáng tạo, trường học... Mạng lưới cây xanh, đường dạo bộ và không gian cộng đồng được quy hoạch hài hòa, mang đến trải nghiệm sống đa chiều, sáng tạo và kết nối - đúng nghĩa một đô thị dành cho công dân toàn cầu.

Dự án mang đến lối sống cân bằng, hài hòa giữa công việc và cuộc sống

Dự án sở hữu kết nối vượt trội khi chỉ cần trên dưới 10 phút di chuyển có thể tiếp cận tới sân bay quốc tế Cát Bi, cảng Đình Vũ, tổ hợp giải trí đảo Vũ Yên… Hệ thống tiện ích ngoại khu như siêu thị, bệnh viện, trung tâm hành chính… đều hiện hữu trong bán kính 1-5km, mang đến cuộc sống thuận tiện và đủ đầy cho cư dân mọi thế hệ.

"Hồng tâm đầu tư" giữa tâm mạch khai phóng

Những yếu tố đảm bảo Lumira Ville là đô thị đáng sống bậc nhất khu vực cộng hưởng cùng quy hoạch chiến lược và lợi thế hạ tầng đưa dự án trở thành "hồng tâm đầu tư" giữa trung tâm tăng trưởng mới của phía Đông thành phố cảng.

Quận Hải An cũ (nay là phường Đông Hải và Hải An) - nơi dự án tọa lạc - là khu vực hiếm hoi tại miền Bắc hội tụ đầy đủ 5 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và đường hàng không. Sự liên kết hạ tầng đồng bộ này mang đến lợi thế vượt trội cho cả cư dân và nhà đầu tư.

Từ Lumira Ville, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sân bay quốc tế Cát Bi hay cảng nước sâu Lạch Huyện - một trong những cửa ngõ xuất khẩu trực tiếp sang châu Âu, châu Mỹ bằng tàu container trọng tải lớn. Tuyến đường sắt xuyên Á Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đi qua phường Đông Hải, đã được Thủ tướng Chính phủ chốt lịch khởi công cuối năm nay, sẽ mở ra hành lang kinh tế xuyên quốc gia - đưa khu vực này thành tâm điểm của dòng chảy thương mại mới.

Tiềm năng phát triển của khu Đông khiến Lumira Ville trở thành hồng tâm đầu tư của thành phố cảng

Bên cạnh siêu lợi thế về hạ tầng giao thông, phía Đông Hải Phòng còn là đại bản doanh của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, quy tụ loạt khu công nghiệp trọng điểm như Đình Vũ, Deep C, Nam Đình Vũ, Tràng Cát... với hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những khu công nghiệp phát triển kéo theo sự gia tăng dân số cơ học với cư dân mới phần lớn là đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và lao động kỹ thuật. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phát triển các khu đô thị hiện đại, nhà ở cho chuyên gia, hệ thống tiện ích thương mại - dịch vụ đồng bộ.

Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ với thế chân kiềng: công nghiệp, dịch vụ và du lịch biển. Thành phố liên tiếp đầu tư vào các công trình mang tính đột phá như khu kinh tế ven biển 20.000 ha, hệ thống cầu đường nội đô, cùng các chính sách hút vốn đầu tư FDI. Trong dòng chảy phát triển đó, khu Đông Hải Phòng nổi bật không chỉ là cực tăng trưởng mới mà còn là nơi định hình lối sống đô thị hiện đại - nơi Lumira Ville vươn mình như một tọa độ cho chất sống toàn cầu.

Tựa như ánh sáng mới thắp lên từ cửa ngõ phía Đông thành phố, Lumira Ville là hình ảnh phản chiếu của một Hải Phòng đang vươn mình ra thế giới - một đô thị mang tinh thần khai phóng, hội nhập và tiên phong. Mỗi cư dân nơi đây là một phần của hành trình chuyển động ấy - một hành trình sống không giới hạn, giữa thời đại toàn cầu hóa đầy cơ hội và khát vọng.