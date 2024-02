Lượm pháo chơi, bé gái mất một bàn tay

Ngày 15.2, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết sau khi tiếp nhận bệnh nhi T., các bác sĩ ghi nhận bàn tay trái của bé bị dập nát, vùng mạn bụng trái tổn thương mô mềm, đùi phải tổn thương phỏng cháy đen khoảng 3x2 cm.

Ngay lập tức bệnh nhi được cấp cứu cắt lọc vết thương vùng mạn bụng trái, đùi phải, riêng vết thương bàn tay trái vỡ nát, không thể khâu nối, nên được làm mỏm cụt. Bé được sử dụng thuốc giảm đau, kháng sinh.

Gia đình bệnh nhi cho biết, nhà hàng xóm đốt pháo hoa vào ngày tết, viên pháo rơi vào sân nhà, vô tình bé nhặt chơi thì phát nổ. Người nhà nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bé gái bị pháo nổ gây dập nát bàn tay và mô mềm vùng mạn bụng trái BSCC

Bác sĩ Tiến lưu ý phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ chơi với pháo, rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương nặng các bộ phận cơ thể, thậm chí cả tính mạng.

Trong thời gian từ trước đến sau Tết Nguyên đán, các bệnh viện cũng liên tục ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn do pháo. Theo số liệu của Bộ Y tế ngày 12.2, trong 4 ngày nghỉ tết (từ 7 giờ ngày 29 đến 7 giờ ngày mùng 3), ghi nhận 507 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 134 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Tính riêng từ 7 giờ ngày 11.2 (mùng 2 tết) - 7 giờ ngày 12.2 (mùng 3 tết), cả nước có 53 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 4 ca so với cùng ngày Tết Quý Mão 2023, trong đó 29 ca phải nhập viện theo dõi và điều trị.