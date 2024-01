Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại truyền thống văn hóa đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, đùm bọc nhau trong khó khăn của dân tộc ta. Truyền thống nhân văn đó được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác và luôn được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, mọi người cùng nỗ lực nhằm thực hiện tốt mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.



Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, nhiều năm qua, Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Tổng liên đoàn Lao động VN, Hội Chữ thập đỏ VN và các tổ chức thành viên đã có nhiều sáng kiến, hoạt động chăm lo tết cho nhân dân, nhất là người nghèo, công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn Ủy ban T.Ư MTTQ VN và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động này.

Chủ tịch nước tặng quà người dân xã Thanh Thủy K.Hoan

Chủ tịch nước nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của sự phát triển, dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Thanh Chương nỗ lực đưa huyện nhà phát triển hơn nữa, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt an sinh xã hội, tiến tới không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đến thăm các gian hàng trong chợ tết miễn phí dành cho người dân nghèo, gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn... được tổ chức tại H.Thanh Chương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước và lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Tổng liên đoàn Lao động VN, Hội Chữ thập đỏ VN, tỉnh Nghệ An tặng quà tết cho nhiều hộ gia đình người có công, người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đến thăm, chúc tết tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 13,7 km đường biên giới, với 6 cột mốc, 2 cọc dấu; phụ trách địa bàn xã Thanh Thủy (H.Thanh Chương, Nghệ An).

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ của đồn, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của đơn vị và nêu rõ 2024 là một năm rất đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 65 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng.

"Đây là dịp có ý nghĩa quan trọng để phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội biên phòng, làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới; đặc biệt, Biên phòng Nghệ An là đơn vị 2 lần được công nhận Anh hùng LLVTND, truyền thống đó rất quý báu, là động lực cao để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước lưu ý đồn cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết của Quân ủy T.Ư về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; quản lý tốt việc xuất khẩu, xuất - nhập cảnh, giữ được đường biên hòa bình, ổn định, phát triển, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nói chung và thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An nói riêng.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn đơn vị phát huy trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến cửa khẩu trong phạm vi phụ trách. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh hai nước VN và Lào có mối quan hệ mật thiết, đặc biệt và một trong những trụ cột nổi bật trong mối quan hệ ấy là quốc phòng - an ninh. Mối quan hệ đối ngoại giữa cơ quan biên phòng hai nước xung quanh việc giữ gìn đường biên, mốc giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển là nội dung hết sức quan trọng. Do đó, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào để thực hiện nội dung đó, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.