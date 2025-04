Luôn khắc ghi sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước

Hành trình về nguồn ý nghĩa tại "đất lửa" Quảng Trị

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng đoàn công tác đã có hành trình về nguồn ý nghĩa tại "đất lửa" Quảng Trị khi viếng thăm các địa chỉ đỏ, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Đoàn công tác đã đến dâng hương tại các địa chỉ đỏ như Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Thu (tại TT.Ái Tử, H.Triệu Phong) - một nữ du kích lái đò đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn trong những năm tháng chiến tranh; và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước (tại P.3, TX.Quảng Trị).

Anh Ngô Văn Cương thắp hương tri ân liệt sĩ tại Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đoàn công tác T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và tổ chức các hoạt động làm đẹp cảnh quan tại nghĩa trang. Các đoàn viên, thanh niên đã tham gia thắp sáng cho 10.263 phần mộ liệt sĩ là những bộ đội Trường Sơn, TNXP, dân công hỏa tuyến hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Những người trẻ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi để giành lấy hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Xúc động lễ thắp nến tri ân tại cao nguyên

Tại Đắk Lắk, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tham dự có anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, chị H'Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, cho biết lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là chương trình ý nghĩa được T.Ư Đoàn triển khai đồng loạt trên cả nước.

"Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống như một lời nhắc nhở mỗi bạn trẻ chúng ta về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước", chị H'Giang Niê xúc động.

Trong không khí trang nghiêm tại buổi lễ, anh Nguyễn Thanh Tùng cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng vòng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân trên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng đất cao nguyên đại ngàn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ

Tại Đà Nẵng, anh Bùi Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra T.Ư, và lãnh đạo Thành đoàn, cùng nhiều đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, dâng hoa thắp nến các phần mộ liệt sĩ. Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời nhắc nhở về sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của các thế hệ đi trước. Thế hệ trẻ TP.Đà Nẵng hôm nay và mai sau sẽ luôn khắc ghi trong tim những trang sử hào hùng của dân tộc. Chúng tôi nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh ấy, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và giàu mạnh của thành phố và đất nước".

Trước đó, chiều 28.4, anh Bùi Minh Tuấn cùng lãnh Thành đoàn Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trong mô hình "Chúng con luôn bên mẹ" được Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức thường xuyên hằng tháng.

Khắc ghi công lao những người đã ngã xuống

Lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ ở Long An thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Gần 4.000 phần mộ liệt sĩ rực sáng sắc nến và hương thơm trầm mặc. Tham dự lễ thắp nến có ông Nguyễn Việt Cường, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Long An; anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư…

Trong không khí trang nghiêm, tuổi trẻ Long An đã dâng tràng hoa tươi thắm lên tượng đài Tổ quốc ghi công, thắp nến, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các liệt sĩ, thế hệ trẻ Long An nguyện khắc ghi công lao những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc. Những ngọn nến không chỉ thắp sáng các phần mộ, mà còn thắp lên trong lòng tuổi trẻ ngọn lửa tri ân, tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thành kính thắp hương lên mộ các liệt sĩ ẢNH: TRẦN NGỌC

Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Đây là dịp để tuổi trẻ tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những người anh hùng đã ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của thế hệ hôm nay viết tiếp những trang sử hào hùng bằng chính những cống hiến thiết thực cho đất nước.

Ông Lê Quốc Phong, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng lãnh đạo tỉnh và các đoàn viên, thanh niên đã thành kính thắp hương, thắp nến tri ân để sưởi ấm từng phần mộ liệt sĩ.