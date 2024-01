Luôn thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam - New Zealand, Việt Nam - Peru

Chiều 10.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand và ông Augusto Morelli, Đại sứ Peru, đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ New Zealand Tredene Dobson nhắc lại nhiệm kỳ đặc biệt tại Việt Nam trong bối cảnh thế giới trải qua đại dịch Covid-19, và nhấn mạnh trong khó khăn, New Zealand trân trọng Việt Nam là người bạn chân tình, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao đại sứ có nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân và mong muốn, dù trên cương vị công tác nào, đại sứ cũng luôn dành tình cảm yêu mến và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Peru Augusto Morelli TTXViệt Nam

Cùng ngày, tiếp Đại sứ Peru Augusto Morelli, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Peru.

Nhắc lại chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Mỹ tháng 11.2023, Chủ tịch nước cho biết đã trao đổi với Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Hai bên đã thống nhất thúc đẩy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Peru năm 2024.

Chủ tịch nước chúc Đại sứ Augusto Morelli hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới và luôn hướng tới thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Peru. Về phần mình, Đại sứ Augusto Morelli nêu rõ Việt Nam là đối tác số một của Peru tại ASEAN và đánh giá cao nhiều nhà đầu tư Việt Nam đang có các chương trình dự án hợp tác kinh doanh tại Peru.