Lương Bích Hữu: Trấn Thành bất ngờ khi tôi đóng phim

Lương Bích Hữu có vai diễn nặng tâm lý trong Án mạng lầu 4. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn sẽ công chiếu vào ngày 17.5 ĐPCC

Phát hiện khối u não nhờ tai nạn ở phim trường

* Xin chào Lương Bích Hữu, chị có thể chia sẻ về trải nghiệm của mình khi lần đầu đóng phim điện ảnh Án mạng lầu 4?

- Ca sĩ Lương Bích Hữu: Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim chiếu trên màn ảnh rộng nên không tránh khỏi lo lắng. Như mọi người đã biết khán giả sẽ thấy được từng nét mặt, cử chỉ, hơi thở... của mình trên màn hình và những điều đó đọng lại trong lòng người xem. Tôi chỉ từng đóng phim truyền hình dài tập, chỉ có trải nghiệm nho nhỏ nên trải nghiệm lần này quý giá hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, đây còn là vai diễn "nặng ký" nữa.

* Lương Bích Hữu có kỷ niệm nào đáng nhớ trong lần đóng phim này không?

- Có một cảnh tôi quá nhập tâm nên bị đập mặt vào cánh cửa ở phim trường, đó là cánh cửa gỗ rất dày và nặng. Tôi bị mất một miếng thịt ngay sụn mũi, lúc đó không thấy chảy máu mà chỉ thấy choáng váng. May mắn mũi của mình là mũi thật. Sau đó, tôi được mọi người quan tâm rất nhiều và đoàn phim cũng tạm ngưng làm việc. Hôm sau, tôi được nhà đầu tư cho đi khám ở bệnh viện lớn và chụp cắt lớp luôn. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, tôi phát hiện trong đầu mình có một khối u nhưng nó là lành tính và biết rằng nó đã theo tôi từ nhỏ đến lớn.

* Lúc chị biết mình có khối u trong não, cảm xúc của chị như thế nào?

- Tôi có hốt hoảng một chút nhưng bác sĩ cũng trấn an rằng nó đã đi theo tôi từ nhỏ nên không sao. Tuy nhiên, bây giờ mình phát hiện thì phải lưu ý và kiểm tra thường xuyên. Tôi nghĩ cũng không phải do yếu tố di truyền mà do cơ thể của mình. Hiện tại, tôi không dùng thuốc gì cả vì bác sĩ nói rằng không ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường nên tôi cứ để như thế thôi còn nếu mình cảm thấy choáng váng thì tôi sẽ đi kiểm tra.

Lương Bích Hữu chấp nhận tăng cân để vào vai Đình Đình trong phim Án mạng lầu 4 ĐPCC

* Chị có thể chia sẻ về việc học của mình trong thời gian qua?

- Hiện tại, tôi đang học ngành Sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM và năm nay sẽ tốt nghiệp. Ngoài ra, tôi vẫn có nhận dạy bên ngoài nhưng ở trường thì không vì tôi không có đủ thời gian để giảng dạy theo thời khóa biểu. Đi dạy rất khác với đi hát, tôi hiểu được nhu cầu của thế hệ trẻ cũng như cảm xúc của các bạn nhỏ khác với mình ngày xưa ra sao. Tuy nhiên, tôi còn phải tìm hiểu nhiều lắm chứ không chỉ thông qua những bài hát.

* Sau Ca sĩ mặt nạ, mọi người đều biết chị và Trấn Thành có mối quan hệ thân thiết. Vậy anh ấy có mời chị đóng phim không?

- Tôi nghĩ là chưa có duyên. Nhưng hôm trước tôi bị thương phần mũi thì Trấn Thành cũng có biết và nhắn tin hỏi thăm, đồng thời, bạn ấy cũng tỏ ra bất ngờ khi tôi đi đóng phim. Vì từ xưa đến giờ, Trấn Thành chỉ biết tôi đi hát và yêu thích rất nhiều ca khúc của tôi còn về phim ảnh thì chắc bạn ấy vẫn chưa xem qua nên chúng tôi chưa có duyên hợp tác.

Những lời chê bai là động lực

* Sau khi trở lại với nghệ thuật, Lương Bích Hữu có nhận những lời bình phẩm về ngoại hình không và chị đối mặt với nó như thế nào?

- Có chứ nhưng tôi lại nghĩ đó chính là lời động viên để mình nỗ lực giảm cân. Nếu ai đó chê mình mũm mĩm quá thì tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn.

* Chị có thể chia sẻ về quá trình giảm cân của mình được không?

- Dĩ nhiên khi ở một độ tuổi nhất định, việc giảm cân đối với mình rất khó khăn nên các bạn nào đang ốm thì đừng để tăng ký vì khó xuống cân lắm. Bây giờ có quá nhiều món ăn để mình lựa chọn nên sẽ dễ dàng bị cám dỗ. Đối với tôi, tôi có tập thể dục và ăn kiêng cũng như cố gắng duy trì cân nặng ở mức phù hợp. Từ Ca sĩ mặt nạ đến giờ tôi đã giảm được khoảng 7 kg rồi. Chuyện gặp áp lực là tất nhiên vì mình phải cắt giảm tinh bột, dần dần quen rồi thì mình không cảm thấy khó khăn hay thèm ăn nữa.

Lương Bích Hữu thừa nhận mình là người hướng nội và hiếm khi chia sẻ nỗi niềm với mọi người FBNV

* Lương Bích Hữu có mong muốn tiếp tục giảm cân không?

- Có chứ. Tôi muốn mình giảm xuống 45 kg còn hiện tại tôi tầm 51kg.

* Từ lúc vào nghề đến nay, Lương Bích Hữu hiếm khi chia sẻ về đời tư và gia đình trên truyền thông. Vì sao chị lại lựa chọn giấu kín như thế?

- Tôi nghĩ có những thứ là cảm xúc và tôi tôn trọng cảm xúc của những người xung quanh mình. Đến cả tôi khi muốn nói ra điều gì đó trong suy nghĩ, thâm tâm hay tiềm thức còn chưa thể truyền tải được hết thì làm sao có thể đại diện cho ai đó trong gia đình để chia sẻ. Mình không biết họ có thích điều đó hay không nên tôi thường không chia sẻ. Còn với tôi, từ nhỏ đến lớn tôi là người hướng nội. Khi đi học, tôi không chơi với ai cả mà cứ chú tâm vào chuyện học hành rồi sau đó đi về chứ không la cà ở đâu.

* Thông thường những người hướng nội, khi gặp một chuyện gì đó họ không biểu hiện nhiều nhưng bên trong nội tâm lại đấu tranh rất dữ dội. Vậy có khi nào chị rơi vào trường hợp đó?

- Điều đó xảy ra còn tùy vào từng trường hợp. Ví dụ, có những trường hợp mình không giải quyết được ngay thì mình cần phải tìm đến phương án khác. Tại sao người ta hay nói có người gặp áp lực lại sụt cân còn có người lại tăng cân, tôi nghĩ đó là vì họ cảm thấy không giải quyết được vấn đề đang xảy ra thì họ có thể lựa chọn ăn thật nhiều. Đó cũng là một cách giải tỏa, ngoài ra mình có thể tập bơi để giải phóng năng lượng hoặc làm một cái gì đó mình thích. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề mình không giải quyết được thì chắc chắn mình sẽ tiều tụy hẳn.

* Có phải Lương Bích Hữu cảm thấy mình vui nhất là khi ở một mình không?

- Đúng rồi, tôi là người như thế vì tôi cảm thấy có quá nhiều thứ cần phải học. Tôi là một người thích tìm tòi khám phá nữa nên khi tôi chạm được thứ mình mong muốn là tôi cảm thấy vui rồi chứ tôi không giống với mọi người là tụ tập bạn bè hay ăn nhậu. Tôi thấy việc ăn nhậu không vui và cũng không tốt cho sức khỏe.

- Cảm ơn những chia sẻ của Lương Bích Hữu!