Lương IT cao, thưởng tết năm nay có cao?

Nơi thưởng tết trên 100 triệu đồng, chỗ lo không có gì hết

Làm việc trong ngành IT được 3 năm, anh Cao Văn Nam, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty cổ phần ECOMKEY (TP.HCM), thường nhận thưởng tết theo hoa hồng phần trăm dự án làm được trong năm và lương tháng 13, tổng cộng hơn 30 triệu đồng. Tuy nhiên, anh dự đoán năm nay mức thưởng có thể giảm.

"Hai năm gần đây, nền kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái. Vì vậy, hầu như các ngành đều gặp khó khăn, nhất là IT. Hiện tại, để giữ được mức lương cho nhân sự thì doanh nghiệp đã rất cố gắng, do đó mình cũng thông cảm", anh Nam cho biết.

Nhiều doanh nghiệp ngành IT gặp khó khăn trong vấn đề thưởng tết cho nhân sự VĂN NAM

Chọn đúng ngành "hot", Dương Minh Thiện (19 tuổi), chuyên viên thương mại điện tử VNS (TP.HCM), đặt nhiều hy vọng về mức lương và thưởng tết cuối năm. Nhưng khi đứng trước tình hình kinh tế suy thoái và sự khó khăn của công ty, Thiện lại có nhiều lo toan.

"Mình mới vào làm được nửa năm nên sợ sẽ bị giảm hoặc không có thưởng tết. Nhưng công ty vẫn tìm cách trả lương cho nhân viên đủ và đúng kỳ hẹn. Do đó, mình cũng xem đây là giai đoạn thử thách cần chinh phục để cố gắng làm việc tròn bổn phận và mở thêm nhiều kỹ năng mới. Giai đoạn này, nhân sự IT "nhảy việc" rất nhiều, nhưng nếu doanh nghiệp vẫn có chính sách xử lý phù hợp và còn hướng phát triển thì thưởng tết không phải nguyên nhân chính để rời đi", Thiện chia sẻ.

Trái với các doanh nghiệp IT trên, anh Lê Phước Hòa (29 tuổi), đồng sáng lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội chống lừa đảo (TP.HCM), cho biết có mức thưởng tết cho nhân viên cao hơn 10% so với năm ngoái. Ngoài ra, còn có thêm hình thức quà tặng và hiện vật, như: điện thoại, laptop, máy tính bảng…

"Đứng trước cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu, ngành IT cũng chịu sự ảnh hưởng khá lớn, khi nhiều công ty cắt giảm chi phí nhân sự đã tạo ra làn sóng sa thải hàng loạt. Không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó, doanh nghiệp chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn cố gắng đảm bảo các chế độ lương, thưởng tối thiểu đáp ứng được tốt cho nhân viên trong thời điểm này. Đồng thời, chúng tôi mong tất cả mọi người trong công ty có thể đồng lòng, chia sẻ để cùng nhau bước qua khủng hoảng", anh Hòa chia sẻ.

Một vài công ty có vốn đầu tư nước ngoài vẫn có mức thưởng cuối năm dành cho nhân viên rất cao. Hiện phụ trách mảng tuyển dụng tại một công ty phần mềm có trụ sở ở P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức (TP.HCM), anh T.H.A (30 tuổi) cho biết: "Công ty là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài nên áp dụng thưởng lương tháng 13 theo tỷ lệ thời gian làm việc. Nếu làm trên 1 năm thì được thưởng trọn 1 tháng lương, từ 6 tháng trở lên hưởng 50% và còn lại thì nhân theo tỷ lệ tháng làm việc. Dao động mức thưởng trung bình khoảng 10 - 100 triệu đồng, vị trí cao hơn có thể được thưởng trên 5.000 USD (hơn 120 triệu đồng)".

Ngành IT vẫn "hot" trong những năm tới

Thường có mức thưởng tết trung bình 60 - 120 triệu đồng cho nhân sự theo đánh giá KPI và tổng dự án tham gia trong một năm, ông Lê Vũ Hoàng Lân, Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp nền tảng số Việt Nam (TP.HCM), cho biết năm nay mức thưởng có thể sẽ giảm còn chưa tới 40 triệu đồng.

Vẫn có những doanh nghiệp ngành IT thưởng tết hấp dẫn? MINH HIẾU

"Suy nghĩ ngành IT lương cao, thưởng tết hấp dẫn trong giai đoạn này khó đảm bảo, vì số lượng các dự án thấp hơn nhiều so với mọi năm. Vấn đề giữ được mức lương cho nhân sự và quỹ đầu tư cho sang năm đã rất khó, nếu có thêm mức thưởng cao sợ nhiều doanh nghiệp không kham nổi", ông Lân chia sẻ.

Vị giám đốc này cũng bày tỏ đây là giai đoạn cả doanh nghiệp và nhân viên cần có sự chia sẻ, đòi hỏi về mức thưởng tết sẽ gây ra những vấn đề khó xử. "Nhân viên phải nắm được tình hình chung của kinh tế và doanh nghiệp, nếu chỉ quan tâm về chuyện thưởng cuối năm để đánh giá, thì công ty cũng khó lòng tung tiền giữ người. Doanh nghiệp thì phải vận động, nhân viên đồng hành, có nỗ lực xử lý và thẳng thắn chia sẻ vấn đề khó khăn", ông Lân nói.

Nói về mức thưởng tết ngành IT hiện tại, anh Đặng Hải Lộc (33 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông AIV Group (TP.HCM), chia sẻ: "Năm nay có là... may". Vì IT bản chất là ngành hỗ trợ, phục vụ các lĩnh vực khác, nên khi kinh tế đi xuống cũng bị ảnh hưởng.

"Trong năm 2023, trên thế giới có hàng loạt đợt sa thải nhân sự IT từ các tập đoàn công nghệ lớn. Trong nước, nhiều đơn vị cũng bị ảnh hưởng do biến động tỷ giá và nhu cầu đơn hàng giảm. Một số đơn vị lớn trong khối ngân hàng, bất động sản… cũng đã có những đợt cắt giảm số lượng nhân sự hoặc dừng kế hoạch tuyển mới. Bản thân công ty tôi so với đầu năm cũng đã giảm số lượng nhân sự, chỉ giữ các cá nhân chủ chốt", anh Lộc cho hay.

Anh Lộc cũng cho biết IT là ngành mà chất lượng sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào trình độ nhân sự, do đó chế độ đãi ngộ đối với nhân sự, trong đó có lương, thưởng tết được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. "Những nhân sự cốt lõi, trình độ cao, khó tuyển dụng và đào tạo, như: kỹ sư phần mềm, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu… thường sẽ được ưu tiên. Chỉ cần nhân sự chịu khó học hỏi, làm việc trách nhiệm và có tinh thần gắn bó với sản phẩm, doanh nghiệp", vị giám đốc này cho hay.

Dự đoán về tình hình ngành IT sắp tới, anh Cao Văn Hạnh (30 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần ECOMKEY (TP.HCM), nhận định: "Ngành IT vẫn đang liên tục phát triển với nhiều điểm sáng về công nghệ, như: trí tuệ nhân tạo, blockchain (chuỗi khối), metaverse (thế giới ảo đa chiều)… VN trở thành đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc trong năm 2023 cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho năm 2024. Điển hình là chuyến thăm của tập đoàn chip ngàn tỉ USD NVIDIA (Mỹ) bày tỏ quan hệ đối tác với VN. Tôi dự đoán sau 5 năm, ngành IT sẽ càng tăng mức thu nhập, đặc biệt bám sát về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo".