Lương ngành IT cao cỡ nào mà thủ khoa đều muốn vào?

Đây là một trong những nguyên nhân khiến các ngành IT như: khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu… lên ngôi trong kỳ thi tuyển sinh năm nay.



Ngày càng có nhiều bạn trẻ đăng ký vào học ngành IT T.H

Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp 4 lần

Trong những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin 2 thủ khoa A00 trượt nguyện vọng 1 vào ngành khoa học máy tính (IT1) của ĐH Bách khoa Hà Nội. Vượt qua cả y, dược, IT trở thành ngành lấy điểm chuẩn cao nhất, với 29,42 điểm.

Không chỉ khoa học máy tính, các ngành lấy điểm cao chót vót khác là khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính... đều ở mức từ 28 điểm trở lên.

Ngoài các thủ khoa, rất nhiều học sinh giỏi đoạt giải thưởng quốc tế, quốc gia đều muốn học ngành này.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty Công nghệ an ninh mạng quốc gia Việt Nam, cho hay lĩnh vực IT chia ra rất nhiều ngành, trong đó IT1 là một trong những ngành cơ bản. Điểm chuẩn của các ngành IT nói chung và IT1 nói riêng, tăng lên là tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành này hàng năm. Nhiều cơ hội việc làm và mức lương, đãi ngộ tốt là lý do ngày càng nhiều bạn trẻ đăng ký vào ngành này.

Thống kê của VietnamWorks - trang web tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam (thuộc Tập đoàn Navigos Group), trong vòng 1 thập kỷ (2010 - 2020) nhu cầu tuyển dụng ngành IT tại Việt Nam tăng gấp 4 lần.

Trong đó, 7 nhóm ngành thuộc lĩnh vực IT có nhu cầu tuyển dụng phổ biến lần lượt gồm: phát triển phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dự án/sản phẩm, thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và giao diện (UI), kỹ sư kiểm định chất lượng sản phẩm QA/QC, khoa học dữ liệu...

Lương lên tới nghìn USD

Cùng với nhu cầu tuyển dụng không ngừng tăng, tương ứng mức lương ngành IT có sự thay đổi qua từng năm.

Các xu hướng công nghệ cao cũng bắt đầu du nhập vào Việt Nam thời điểm này. Theo đó, mức lương cao chi trả cho các vị trí như kỹ sư lập trình vạn vật kết nối (IoT Developer) với mức lương 1.800 USD (41 triệu đồng); kỹ sư lập trình trí tuệ nhân tạo với mức lương 1.958 USD (hơn 45 triệu đồng).

Các vị trí kỹ sư lập trình công nghệ chuỗi khối (Blockchain Developer) được đề xuất mức lương 2.033 USD (47 triệu đồng); kỹ sư lập trình dữ liệu đám mây (Cloud Developer) với mức lương 2.006 USD (hơn 47 triệu đồng). Đặc biệt, kỹ sư lập trình thị giác máy tính (Computer vision developer) với mức lương 2.382 USD (hơn 55 triệu đồng).

Báo cáo khảo sát lương năm 2023 của VietnamWorks cho thấy, lương kỹ sư phát triển phần mềm mới ra trường làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam dao động từ 350 - 900 USD/tháng (tương đương 8,4 - 21,6 triệu đồng), nếu làm công ty nước ngoài lương 400 - 1.000 USD (9,6 - 24 triệu đồng/tháng).

Kỹ sư phát triển phần mềm có kinh nghiệm từ 900 - 3.000 USD/tháng (21,6 - 72 triệu đồng/tháng), nếu làm công ty nước ngoài lương 1.000 - 5.000 USD/tháng (24 - 120 triệu đồng).

Vị trí giám đốc, trưởng bộ phận từ 3.000 - 6.000 USD/tháng (72 - 144 triệu đồng/tháng), nếu làm công ty nước ngoài lương từ 4.500 - 11.000 UDS/tháng (108 - 264 triệu đồng/tháng).

Đối với kỹ sư data mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, lương từ 900 - 2.000 USD/tháng (21,6 - 48 triệu đồng/tháng), nếu làm công ty nước ngoài lương từ 1.000 - 4.000 USD/tháng (24 - 96 triệu đồng/tháng).

Vị trí trưởng nhóm từ 1.500 - 2.500 USD/tháng (36 - 60 triệu đồng/tháng), nếu làm công ty nước ngoài lương 1.700 - 4.000 USD/tháng (40,8 - 96 triệu đồng/tháng).

Trưởng phòng từ 1.700 - 3.500 USD/tháng (40,8 - 84 triệu), nếu làm công ty nước ngoài lương từ 2.000 - 5.000 USD (tương đương 48 triệu - 120 triệu đồng/tháng).

Còn theo báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2022 được TopDev - nền tảng tuyển dụng IT tại Việt Nam công bố, thị trường tuyển dụng lao động IT sau dịch Covid-19 khá sôi động. Mức lương lập trình viên dao động từ 350 - 1.190 USD/tháng (8,4 - 28,5 triệu đồng/tháng); lập trình viên kinh nghiệm lâu năm mức lương dao động từ 860 - 1.510 USD/tháng (20,6 - 36 triệu đồng/tháng). Các vị trí quản lý (từ 5 năm trở lên) hoặc cấp cao hơn được khảo sát có mức lương từ 1.410 - 2.300 USD/tháng (24 - 55 triệu đồng/tháng).

Các thống kê cũng cho thấy, kinh nghiệm làm việc ảnh hưởng không nhỏ đến lương của ngành IT. Nếu nhân sự IT dưới năm 1 kinh nghiệm chỉ nhận lương 8 - 16,5 triệu đồng, nhưng sau 1 - 3 năm, con số này đã gấp đôi.

Ông Vũ Ngọc Sơn cho hay: "IT là ngành đang khá "hot" và có tính cạnh rất tranh cao. Tùy thuộc vào quy mô công ty hoặc quy mô dự án sẽ đưa ra mức lương phù hợp. Có những thời điểm cần làm dự án gấp, nhiều công ty sẵn sàng trả mức lương cao để "săn đầu người"".



Theo các chuyên gia, nhu cầu tuyển dụng và mức lương đãi ngộ cao là một trong những nguyên nhân khiến cho ngày càng nhiều bạn trẻ đăng ký vào ngành này.