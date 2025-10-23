Lương Thế Thành bị chấn thương nghiêm trọng khi tái xuất điện ảnh

Tái xuất màn ảnh rộng sau một khoảng thời gian dài bận rộn với phim truyền hình và sân khấu, Lương Thế Thành chọn tham gia dự án phim điện ảnh Hoàng tử quỷ. Nam diễn viên đảm nhận vai trưởng làng Lỗ Đạt, một người trượng nghĩa, sống hết mình vì dân làng và phải đối đầu với nhiều biến cố trong câu chuyện mang màu sắc huyền bí. Đây cũng là lần đầu tiên anh thử sức với thể loại cổ trang kinh dị, thể loại mà anh yêu thích từ lâu nhưng chưa có cơ hội trải nghiệm.

Lương Thế Thành bị chấn thương nặng khi trở lại điện ảnh

Trong quá trình tập luyện và ghi hình các cảnh hành động, Lương Thế Thành không may bị chấn thương cột sống. Tuy gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, anh vẫn nỗ lực bám sát lịch quay, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp để hoàn thành vai diễn.

Tạo hình của Lương Thế Thành trong vai diễn mới nhất ẢNH: DIỆU TÚ

Lương Thế Thành là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim ăn khách như Miền đất phúc, Mùi ngò gai, Cổng mặt trời... Lần trở lại này, anh dành toàn bộ thời gian tập trung cho vai diễn, tạm gác các hoạt động sân khấu, truyền hình và cả gia đình để mang đến một hình ảnh mới mẻ, sâu sắc hơn trên màn ảnh rộng.