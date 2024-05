Lương thợ lò TKV 25 triệu đồng/tháng, nộp ngân sách lớn nhất 10 năm qua

Tăng 5 triệu tấn than cho phát điện

Ngày 22.5 vừa qua, TKV tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải và lãnh đạo Hội đồng thành viên, Công đoàn TKV, các ban chuyên môn tập đoàn, lãnh đạo các tổng công ty, công ty, đơn vị trực thuộc… tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, TKV đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước tăng cao.

TKV đã cung cấp đủ, kịp thời và tăng gần 5 triệu tấn than cho sản xuất điện; đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện và nâng cao.

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 168.100 tỉ đồng, bằng 100% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn đạt 8.000 tỉ đồng, bằng 160 % kế hoạch. Đặc biệt, TKV nộp ngân sách nhà nước đạt 29.216 tỉ đồng, bằng 143 % so với kế hoạch và bằng 135% so với thực hiện năm 2022. Đây là năm kỷ lục trong nộp ngân sách nhà nước của TKV trong 10 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch tuyển sinh các nghề mỏ, hầm lò và là năm thành công nhất trong 5 năm trở lại đây. Số lượng tuyển sinh tăng 26% so với kế hoạch và tăng 30% so với cùng kỳ; tỷ lệ thợ lò bỏ việc giảm mạnh. Tiền lương bình quân người lao động đạt 17,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,9% kế hoạch và tăng 5,3% so với năm 2022, trong đó thợ lò đạt 25,1 triệu đồng/người/tháng.

Phó TGĐ TKV Trần Hải Bình đánh giá kết quả năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác quản lý kinh tế tổng hợp 2024

Tiếp tục tái cơ cấu hiệu quả, nâng cao thu nhập người lao động

Năm 2024, TKV và các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, điều hành chi phí phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của từng đơn vị để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất; đảm bảo đủ việc làm, đủ nhân lực phục vụ sản xuất.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án cơ cấu lại tập đoàn được Chính phủ phê duyệt, đảm bảo theo kế hoạch và tuân thủ quy định hiện hành. Tập đoàn đặt mục tiêu tăng năng suất lao động, cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất trong mọi tình huống.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải ghi nhận năm 2023 là năm gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên cán bộ, công nhân, người lao động toàn tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ than cho nền kinh tế, đặc biệt là than cho sản xuất điện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

TKV đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài chính, triển khai tái cơ cấu mạnh mẽ về mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Theo đó, đời sống của người lao động không ngừng được tăng lên, nhiều công nhân lao động có thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm.

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chỉ đạo, năm 2024 các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế tổng hợp, quản trị doanh nghiệp, thực hiện tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người lao động.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong các lĩnh vực quản lý kinh tế tổng hợp năm 2023.

"Các ban chuyên môn cùng đơn vị giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ổn định và phát triển sản xuất, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024", ông Hải nói.