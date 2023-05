Lương Thu Trang làm mới vở ‘Cầu vồng lục sắc’ tri ân NSND Anh Tú

Lương Thu Trang hạnh phúc khi tác phẩm Cầu vồng lục sắc được mọi người đánh giá cao NVCC

Đây là tác phẩm khắc họa cuộc sống của những người có thân phận đặc biệt, với khát khao được công nhận, yêu thương. Vở kịch do Lương Thu Trang đạo diễn dự kiến được trình làng ngày 20.5 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Anh Thơ, Thanh Bình, Nguyễn Tú, Đức Mạnh, Phương My, Lệ Quyên, Yến My.



Lương Thu Trang cho biết tác phẩm này là sự tri ân cô dành cho cố NSND Anh Tú - người thầy từng dìu dắt mình. Diễn viên phim Mặt nạ gương bộc bạch: “Tôi luôn ấp ủ có một ngày nào đó sẽ thực hiện được một tác phẩm của riêng mình, khi ấy tôi nhất định sẽ ưu tiên vở diễn của thầy. Cầu vồng lục sắc chính là tác phẩm được cố NSND Anh Tú dàn dựng năm 2021. Tuy nhiên, tôi đã biên tập, dàn dựng với một phong cách hoàn toàn mới với chủ đề và những con người mà tôi muốn bảo vệ”.

Với tác phẩm này, Lương Thu Trang ưu tiên độ hợp vai thay vì lựa chọn những diễn viên đình đám BTC

Về việc dàn dựng tác phẩm liên quan đến cộng đồng LGBT, Lương Thu Trang cho biết đây là chủ đề cô muốn được khai thác, góp phần lột tả chân thân cuộc sống của họ. Không chọn những nghệ sĩ đình đám bảo chứng phòng vé, nữ diễn viên Mặt nạ gương ưu tiên những gương mặt hợp vai.

Cô nêu quan điểm: “Đối với tôi, đây là cơ hội để các bạn thử sức mình ở một đề tài khó. Sau lần công chiếu trong ngày thi tốt nghiệp, các diễn viên nhận những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả. Tôi hy vọng những thông điệp trong tác phẩm sẽ lan tỏa hơn đến cộng đồng".

Lương Thu Trang nói việc dựng lại tác phẩm Cầu vồng lục sắc là cách cô tri ân người thầy của mình - NSND Anh Tú BTC

Ở thời điểm hiện tại, dù đã tốt nghiệp và tự mình xây dựng được một tác phẩm nghệ thuật riêng nhưng Lương Thu Trang chưa dám nhận mình là đạo diễn. Cô cảm thấy vui khi những cố gắng học tập trong gần 3 năm cũng đã có được “trái ngọt” với tác phẩm Cầu vồng lục sắc. Trong ngày thi tốt nghiệp, vở kịch đã nhận được lời khen ngợi và sự đánh giá cao của mọi người.

“Đến bây giờ, tôi vẫn đang chỉ là một diễn viên tốt nghiệp ngành học đạo diễn chứ tôi chưa dám nhận mình là đạo diễn. Bởi vì để trở thành một đạo diễn thì cần rất nhiều yếu tố, trước hết đó phải là người có nền tảng văn hoá vững chắc, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và mình thì vẫn đang trên con đường trau dồi những tài nguyên đó”, diễn viên 9X cho hay.

Năm 2023, Lương Thu Trang tiết lộ vẫn sẽ tham gia phim, làm sân khấu với vai trò diễn viên. Cô hy vọng dù ở vai trò nào cũng sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả.