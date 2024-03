Lương Thu Trang mất ăn mất ngủ ‘đối đầu’ Hồng Diễm

Qua những trích đoạn giới thiệu của phim Trạm cứu hộ trái tim có thể thấy, nhân vật An Nhiên của Lương Thu Trang là "người thứ ba" trong mối quan hệ vợ chồng của Ngân Hà (Hồng Diễm) và Hữu Nghĩa (Quang Sự). Thậm chí, cô còn có con với người đàn ông đã có gia đình. Nên bộ phim hứa hẹn sẽ ngập "drama" xoay quanh các nhân vật phản diện, chính diện. Bởi đó không chỉ là câu chuyện ngoại tình, người thứ ba mà còn là các mối quan hệ rối rắm từ quá khứ đến hiện tại. Mỗi nhân vật đều trải qua những vết thương, những lớp lang tâm lý khá nặng nề trong hành trình đi tìm sự bình yên, chữa lành trái tim của mình.

Lương Thu Trang lần đầu đóng vai phản diện VFC

Nhân vật An Nhiên do Lương Thu Trang đóng là bác sĩ tâm lý có vẻ ngoài thiện cảm, thân thiện nhưng lại là một phụ nữ nhiều thủ đoạn, toan tính, bất chấp tất cả để đoạt được những gì mình muốn. An Nhiên thường xuyên tư vấn tâm lý cho người khác nhưng lại mang trong lòng vết thương không thể chữa lành nên đã có những lúc cô tự cứa vào vết thương của chính mình rồi vùng vẫy trong đó. Theo tiết lộ của nữ diễn viên sinh năm 1990, đây là vai diễn tâm lý rất nặng: "Bản thân tôi cũng rất căng thẳng vì tuyến nhân vật nặng về tâm lý, không phải là một chiều mà là đa chiều. Mình có thể vẽ cho nhân vật của mình một tâm hồn nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc. Thực sự đó là một quá trình rất nan giải. Có những ngày đi quay về phải mất ăn mất ngủ với cô An Nhiên này", Lương Thu Trang chia sẻ.

An Nhiên là "người thứ ba" trong mối quan hệ vợ chồng giữa Ngân Hà và Hữu Nghĩa VFC

Nói thêm về vai diễn phản diện của mình, Lương Thu Trang cho rằng nhân vật của cô rất đáng ghét, bản thân cô khi diễn cũng đã rất ghét nhân vật của mình nên cô có chút lo lắng không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào. "Vai diễn là cơ hội để tôi thử thách bản thân bởi lâu nay tôi toàn đóng vai chính diện. Nhưng lần này, An Nhiên có thể giúp tôi vượt qua vùng an toàn trong diễn xuất của mình. Thật sự rất áp lực".

Trong phim Trạm cứu hộ trái tim, Lương Thu Trang lần thứ hai đối đầu với Hồng Diễm. Bởi trong Hướng dương ngược nắng, nhân vật Minh do cô đảm nhận cũng có những tranh chấp trong tình cảm gia đình, tình chị em cùng cha khác mẹ với Minh Châu (Hồng Diễm). Chia sẻ về "tình địch" của mình, Lương Thu Trang cho biết ngoài đời cô và đàn chị rất quý mến nhau. Hồng Diễm xem cô như em gái và thường động viên, khích lệ đàn em mỗi khi có những dự án hợp tác chung.

An Nhiên làm bác sĩ tâm lý riêng cho gia đình mẹ của Ngân Hà (Hồng Diễm) VFC

Sau khi tốt nghiệp khoa diễn viên của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, Lương Thu Trang trở thành diễn viên kịch khá nổi tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam với dạng vai "đào thương". Năm 2018, Lương Thu Trang mới thử sức với phim truyền hình trong Những cô gái trong thành phố của đạo diễn Vũ Trường Khoa và sau đó là vai diễn gây chú ý trong Những nhân viên công sở, Mùa xuân ở lại, Bí mật trong khung cửa. Và gần đây là những vai diễn chính, vai khách mời của Lương Thu Trang trong các phim phát sóng giờ vàng như Hướng dương ngược nắng, Mặt nạ gương, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình đều khá ấn tượng với sắc vóc nổi bật và diễn xuất tự nhiên.

Phim Trạm cứu hộ trái tim sẽ nối sóng Chúng ta của 8 năm sau với tập đầu tiên vào lúc 21 giờ 40 trên VTV3 vào ngày mai 11.3. Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên hai miền Nam - Bắc như NSND Thu Hà, NSND Mỹ Uyên, Thúy Diễm, Trương Thanh Long, Tuấn Việt…