Lương tối thiểu TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai dự kiến đạt gần 5 triệu đồng/tháng

Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với lao động làm việc theo hợp đồng. Theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7, cùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước.

Theo đó, mức lương tối thiểu theo tháng hiện nay (được áp dụng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) so với mức dự kiến tăng:



Vùng Mức lương tối thiểu tháng hiện nay (đồng/tháng) Mức lương tối thiểu tháng dự kiến tăng từ ngày 1.7 (đồng/tháng) Tăng (đồng/tháng)

Vùng I 4.680.000 4.960.000 280.000 Vùng II 4.160.000 4.410.000 250.000 Vùng III

3.640.000 3.860.000 220.000 Vùng IV 3.250.000 3.450.000 200.000

Mức lương tối thiểu theo giờ hiện nay so với mức dự kiến tăng:

Vùng

Mức lương tối thiểu giờ hiện nay (đồng/giờ) Mức lương tối thiểu giờ dự kiến tăng từ ngày 1.7 (đồng/giờ) Tăng (đồng/giờ)

Vùng I 22.500 23.800 1.300

Vùng II 20.000 21.200 1.200

Vùng III 17.500 18.600 1.100

Vùng IV 15.600 16.600 1.000



Theo mức lương tối thiểu vùng dự kiến, điểm qua một số địa phương có thị trường lao động lớn cả nước như tại TP.HCM dự kiến áp dụng mức lương 4,96 triệu đồng/tháng và mức 23.800 đồng/giờ đối với các quận, TP.Thủ Đức và các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (vùng I). Riêng H.Cần Giờ (vùng II) sẽ áp dụng mức 4,41 triệu đồng/tháng và mức 21.200 đồng/giờ.

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng 6% lương tối thiểu từ ngày 1.7.2024 NHẬT THỊNH



Tại tỉnh Bình Dương (các đơn vị hành chính đều là vùng I) dự kiến áp dụng mức lương 4,96 triệu đồng/tháng và mức 23.800 đồng/giờ.

Hay ở tỉnh Đồng Nai dự kiến áp dụng mức lương 4,96 triệu đồng/tháng và mức 23.800 đồng/giờ cho TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc (thuộc vùng I).

Mức lương tối thiểu thay đổi thế nào từ sau ngày 1.7

Các huyện Định Quán, Thống Nhất (thuộc vùng II) áp dụng mức 4,41 triệu đồng/tháng và mức 21.200 đồng/giờ. Các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú (thuộc vùng III) áp dụng mức 3,86 triệu đồng/tháng và mức 18.600 đồng/giờ.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, lý do tăng vì các yếu tố về kinh tế - xã hội, thị trường lao động, khả năng của doanh nghiệp năm 2023 có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn so với năm 2022. Trong khi đó, giá trị thực tế của mức lương tối thiểu lại giảm dần do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng.



Ngoài ra, Bộ LĐ-TB-XH cũng đề xuất điều chỉnh, thay đổi về khu vực từ vùng II lên vùng I hoặc từ vùng III lên vùng II ở một số địa phương.

Dự thảo Nghị định mức lương tối thiểu với lao động làm việc theo hợp đồng được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (www.chinhphu.vn), Cổng thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB-XH (www.molisa.gov.vn) trong 60 ngày để lấy ý kiến rộng rãi các nội dung.