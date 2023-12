Lương Triều Vỹ khao khát cuộc sống đơn giản ở tuổi xế chiều

Ở tuổi 61, Lương Triều Vỹ vẫn giữ vững phong độ trên màn ảnh HK01

Trong cuộc phỏng vấn với Straits Times mới đây, Lương Triều Vỹ chia sẻ diễn xuất đã thay đổi cuộc đời mình. "Công việc này đã đem lại cho tôi rất nhiều cơ hội được làm việc với nhiều con người thực sự tài năng và có được một số 'cuộc sống khác biệt'. Tôi thực sự rất may mắn", ngôi sao 61 tuổi bộc bạch. Vai diễn mới nhất của ông xã Lưu Gia Linh trong Ngón tay vàng (tựa tiếng Anh: The Goldfinger) là một ví dụ điển hình khi nghệ sĩ kỳ cựu có cơ hội hợp tác với bạn diễn lâu năm Lưu Đức Hoa cùng đạo diễn kiêm biên kịch tên tuổi Trang Văn Cường.

Một trong những lý do khác khiến Lương Triều Vỹ yêu thích diễn xuất là niềm đam mê ấy giúp ông học được những điều mới mẻ. "Mỗi lần tôi đóng một vai mới, tôi học được điều gì đó mới và có được những góc nhìn mới khiến tôi nhìn thế giới khác đi", tài tử xứ cảng thơm bày tỏ.

Ngôi sao sinh năm 1962 chia sẻ ông là người ham đọc sách, thói quen này được hình thành nhờ quá trình làm việc với đạo diễn Đài Loan Hầu Hiếu Hiền trong bộ phim Bi tình thành thị (1989). Nam diễn viên đã nghiền ngẫm những cuốn sách về sự phát triển nhận thức, ghé thăm những nhà thần kinh học ở các trường đại học để chuẩn bị vai diễn của mình. Chuỗi ngày say mê nghiên cứu ấy đã thay đổi cách ông nhìn nhận về sinh vật, cuộc sống. "Tôi dành sự tôn trọng thậm chí với cả cây cối và những loài sâu bọ. Tôi không muốn giết chúng. Tôi tin tất cả mọi sinh vật đều có trí khôn và tri giác. Tôi không nghĩ thế giới này nên có thứ bậc. Nó chỉ là một cấu trúc được đặt ra bởi con người, những người đặt bản thân họ vào trung tâm của vạn vật", sao phim Tâm trạng khi yêu cho biết.

Lương Triều Vỹ - Lưu Đức Hoa vừa tái hợp trong phim điện ảnh Ngón tay vàng

HK01

Lương Triều Vỹ chia sẻ tuổi tác và những trải nghiệm đã qua khiến bản thân trở nên già dặn, tĩnh lặng hơn. "Ngoài ra, tôi bắt đầu khao khát một cuộc sống đơn giản hơn. Đơn giản cũng chính là hạnh phúc", sao phim Xích lô chia sẻ. Nam diễn viên tiết lộ khi không có lịch trình công việc bận rộn, ông chủ yếu dành phần lớn thời gian ở Nhật Bản, làm những điều bình dị mà những người bình thường khác vẫn làm và cảm nhận niềm vui của cuộc sống giản đơn, không lo nghĩ. "Tôi tập thể dục mỗi sáng sau khi thức dậy. Sau đó, tôi sẽ đạp xe đi đây đó, mua thực phẩm ở chợ, tự nấu ăn. Tôi ăn đơn giản lắm, thường chỉ có salad và mì kiều mạch. Sau đó, tôi dành thời gian để đọc sách, xem phim", nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ. Tài tử tiếp tục: "Ngoài đóng phim, tôi thích cuộc sống đơn giản như thế này. Khi không có quá nhiều thứ dồn vào đầu, bạn sẽ trở nên thoải mái hơn".

Hiện Lương Triều Vỹ vẫn hạnh phúc bên Lưu Gia Linh, họ đồng hành trong công việc lẫn đời tư, hài lòng với cuộc sống hôn nhân không con cái. Cách đây ít lâu, tài tử vướng tin đồn ngoại tình, có con riêng với người đẹp Trình Tiêu nhưng sau đó ông lên tiếng bác bỏ.

Vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh dành thời gian bên nhau trong dịp Giáng sinh vừa qua INSTAGRAM NV

Kể từ khi lấn sân sang thị trường Hollywood với phim siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Lương Triều Vỹ nhận được nhiều lời mời đóng phim ở Mỹ song ông không vội đến "kinh đô điện ảnh thế giới". "Tôi đã 61 tuổi và không biết mình còn có thể diễn xuất được bao lâu nữa. Tôi chỉ muốn làm việc với những con người từ những vùng đất khác nhau để khám phá những khả năng khác nhau", ông giải thích.

Tài tử Hồng Kông chia sẻ nếu một dự án gây ấn tượng với mình và vai diễn đủ thú vị, ông sẽ nhận lời tham gia bất kể quy mô dự án ra sao. Đó là lý do người ta thấy Lương Triều Vỹ xuất hiện trong MV Cool With You của nhóm nhạc nữ K-pop NewJeans phát hành hồi tháng 7 vừa qua. Ông cũng góp mặt trong MV mới Don't Mind Me của nam ca sĩ Hồng Kông Eason Chan đề cập đến chứng lo âu xã hội, tình trạng mà tài tử họ Lương đã trải qua và tìm thấy sự đồng cảm trong tác phẩm.

Lương Triều Vỹ gặt hái được nhiều thành công trong năm 2023. Ông có hai phim điện ảnh được trình làng, được vinh danh ở giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice lần thứ 80 và thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (ảnh đế) tại Kim Kê 2023 cùng nhiều sự công nhận khác. Thời gian qua, ngôi sao Hồng Kông tích cực tham gia hoạt động quảng bá phim mới Ngón tay vàng (phát hành ngày 30.12). Nghệ sĩ dự kiến quay phim Silent Friend của đạo diễn người Hungary Ildiko Enyedi vào năm 2024.