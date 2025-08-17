Lương y giữa chốn thiền môn

Trong tiếng chuông chùa ngân dài mỗi sớm, tu viện Quảng Hương Già Lam (phường Hạnh Thông, TP. HCM) hiện ra an yên giữa phố phường tất bật. Ẩn sâu trong khoảng không gian thanh tịnh ấy, có một phòng khám nhỏ vẫn đều đặn mở cửa mỗi sáng đón những bước chân mỏi mệt còn nhiều truân chuyên. Ở đây, họ tìm thấy không chỉ là sự chữa trị về thể chất, mà còn là vòng tay yêu thương, gắn kết và nâng đỡ họ giữa nhịp sống xô bồ.

Đều đặn mỗi ngày, trong khung giờ từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng, các y bác sĩ lại lần lượt đón tiếp bệnh nhân bằng sự ân cần. Không thu phí, không thủ tục rườm rà, tất cả những gì người bệnh nhận được là sự tận tâm từ đôi bàn tay và tấm lòng của người thầy thuốc.

Hiện nay, phòng châm cứu từ thiện chùa Già Lam có 7 giường điều trị, được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho y học cổ truyền.

Nhiều y bác sĩ vốn là Phật tử của chùa, quay lại cống hiến và phụng sự Ảnh: Tuyết Minh

Đội ngũ nhân lực gồm 5 đến 6 y bác sĩ điều trị chính, cùng các y sĩ hỗ trợ và nhiều học viên ngành y đến thực tập. Họ không chỉ đến học việc, mà còn góp sức mình vào công tác từ thiện.

Thế mạnh của phòng châm cứu là điều trị các bệnh lý về thần kinh và xương khớp như đau thần kinh toạ, thoái hóa cột sống cổ, vai gáy, tê bì chân tay.

Nhiều bệnh nhân khi đến điều trị đã khỏi hẳn cơn đau, tìm lại sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày. Từ đó, nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc để họ lui tới mỗi tháng nhận thuốc và gặp lại những lương y tận tâm.