Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lương y giữa chốn thiền môn
Video Đời sống

Lương y giữa chốn thiền môn

Tuyết Minh
Tuyết Minh
17/08/2025 13:01 GMT+7

Giữa lòng thành phố tấp nập, phòng châm cứu từ thiện tại tu viện Quảng Hương Già Lam (phường Hạnh Thông, TP.HCM) vẫn lặng lẽ mở cửa, đón những bước chân mỏi mệt giữa bao truân chuyên. Nơi đây, bệnh nhân không chỉ được chữa lành thể chất, mà còn nhận về vòng tay yêu thương, sự gắn kết và chỗ dựa ấm áp giữa nhịp sống xô bồ.

Tự động phát

Lương y giữa chốn thiền môn

Đang chạy

Lương y giữa chốn thiền môn

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

Hành động gây sốt trên đất Nhật của hai chàng trai Việt: Cứu sống hai em bé nhờ... săm xe đạp

Hành động gây sốt trên đất Nhật của hai chàng trai Việt: Cứu sống hai em bé nhờ... săm xe đạp

Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường ‘yêu nước’

Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường ‘yêu nước’

Sau 3 năm, 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' giờ ra sao?

Sau 3 năm, 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' giờ ra sao?

Bánh mì gạch cua “gây sốt” ở TP.HCM hút khách xếp hàng chờ thưởng thức

Bánh mì gạch cua “gây sốt” ở TP.HCM hút khách xếp hàng chờ thưởng thức

'Cầu được ước thấy', TP.HCM có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

'Cầu được ước thấy', TP.HCM có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

Nghệ nhân Khmer đưa cây tre ra thế giới: Dạy nghề cho phạm nhân, tạo nhiều việc làm

Nghệ nhân Khmer đưa cây tre ra thế giới: Dạy nghề cho phạm nhân, tạo nhiều việc làm

Người bảo vệ già vẽ tranh trước spa: Tìm lại đam mê ở tuổi xế chiều

Người bảo vệ già vẽ tranh trước spa: Tìm lại đam mê ở tuổi xế chiều

Tràn lan video do AI sản xuất: Thách thức với nhà sáng tạo thật

Tràn lan video do AI sản xuất: Thách thức với nhà sáng tạo thật

Trong tiếng chuông chùa ngân dài mỗi sớm, tu viện Quảng Hương Già Lam (phường Hạnh Thông, TP. HCM) hiện ra an yên giữa phố phường tất bật. Ẩn sâu trong khoảng không gian thanh tịnh ấy, có một phòng khám nhỏ vẫn đều đặn mở cửa mỗi sáng đón những bước chân mỏi mệt còn nhiều truân chuyên. Ở đây, họ tìm thấy không chỉ là sự chữa trị về thể chất, mà còn là vòng tay yêu thương, gắn kết và nâng đỡ họ giữa nhịp sống xô bồ.

Đều đặn mỗi ngày, trong khung giờ từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng, các y bác sĩ lại lần lượt đón tiếp bệnh nhân bằng sự ân cần. Không thu phí, không thủ tục rườm rà, tất cả những gì người bệnh nhận được là sự tận tâm từ đôi bàn tay và tấm lòng của người thầy thuốc.

Hiện nay, phòng châm cứu từ thiện chùa Già Lam có 7 giường điều trị, được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho y học cổ truyền.

Phòng khám giữa chống thiền môn - Ảnh 1.

Nhiều y bác sĩ vốn là Phật tử của chùa, quay lại cống hiến và phụng sự

Ảnh: Tuyết Minh

Đội ngũ nhân lực gồm 5 đến 6 y bác sĩ điều trị chính, cùng các y sĩ hỗ trợ và nhiều học viên ngành y đến thực tập. Họ không chỉ đến học việc, mà còn góp sức mình vào công tác từ thiện.

Thế mạnh của phòng châm cứu là điều trị các bệnh lý về thần kinh và xương khớp như đau thần kinh toạ, thoái hóa cột sống cổ, vai gáy, tê bì chân tay.

Nhiều bệnh nhân khi đến điều trị đã khỏi hẳn cơn đau, tìm lại sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày. Từ đó, nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc để họ lui tới mỗi tháng nhận thuốc và gặp lại những lương y tận tâm. 

Khám phá thêm chủ đề

Lương y Chùa già lam Từ Thiện thiện nguyện Đông y Y học cổ truyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận