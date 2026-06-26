Lượt cuối bảng G World Cup 2026: Bỉ thức giấc, phép màu cho đại diện châu Á?

Ở bảng G, Ai Cập là đội đang có nhiều lợi thế nhất. Mohamed Salah và các đồng đội đang đứng đầu với 4 điểm sau 2 trận. Họ chỉ cần 1 điểm là chắc suất đi tiếp. Vì thế, đại diện châu Phi có quyền toan tính, được phép xoay tua đội hình, giữ sức cho các trụ cột trước vòng knock-out.

Nhưng có lẽ, điều này khó xảy ra. Ai Cập hiểu rõ rằng tiếp cận trận đấu với sự chủ quan có thể khiến họ nhận thất bại, đồng nghĩa với việc tụt hạng và chạm trán một đối thủ mạnh ở vòng 32 đội. Nhiều khả năng những Salah, Marmoush... vẫn được ra sân từ đầu để giúp Ai Cập giành trọn 3 điểm, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng.

Salah đã có bàn đầu tiên ở World Cup 2026. Liệu anh có tiếp tục thăng hoa? ẢNH: REUTERS

Nếu kịch bản này xảy ra, Iran, đội bóng đang có 2 điểm, sẽ gặp nhiều khó khăn. Taremi và các đồng đội dường như chưa "nóng máy" do gặp quá nhiều vấn đề bên ngoài sân cỏ. Khâu tấn công của đại diện châu Á cũng có phần rời rạc. Hàng phòng ngự của Iran cũng nhiều lần chơi mất tập trung và tương đối chậm chạp. Họ đã thủng lưới 2 bàn trước New Zealand, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng. Và ở cuộc đối đầu đội tuyển Bỉ (hòa 0-0), nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Alireza Beiranvand có lẽ trắng tay. Phòng ngự chưa hay, công cũng chưa sắc là những lý do khiến Iran bị đánh giá thấp hơn Ai Cập khá nhiều.

Châu Phi đang trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 2026?

Người hâm mộ Bỉ vẫn đang chờ Kevin de Bruyne tỏa sáng ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bỉ vượt trội New Zealand. Đại diện châu Đại Dương có điểm trước Iran một phần nhờ vào việc đội bóng châu Á bị bất ngờ trước những miếng đánh trung lộ. Nhưng đến cuộc đấu với Ai Cập, Chris Wood và các đồng đội gần như không thể hiện được sở trường. Ở mặt trận phòng ngự, họ cũng sụp đổ sau những sức ép liên tục của Ai Cập.

Bỉ chắc chắn phải tiếp cận trận đấu với mục tiêu tấn công để giành chiến thắng vì họ chỉ mới có 2 điểm. Nếu chơi đúng phong độ và cải thiện một chút trong khâu xử lý quyết định, Kevin de Bruyne cùng các đồng đội đủ sức đánh bại New Zealand để vào vòng trong.



