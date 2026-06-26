Lượt cuối bảng H World Cup 2026: Yamal và Tây Ban Nha tiễn Uruguay?

"Cá mập xanh" Cabo Verde hướng đến chiến thắng và lọt vào vòng knock-out World Cup ảnh: reuters

Cabo Verde tìm kiếm chiến thắng đầu tại World Cup

Sau 2 trận hòa Tây Ban Nha (0-0) và Uruguay (2-2), cơ hội đang mở ra cho Cabo Verde khi họ đang nắm lợi thế để mơ đến những mục tiêu lịch sử: chiến thắng đầu tiên tại World Cup và lọt vào vòng knock-out ngay lần đầu tham dự.

Một cơ hội rõ nét thực sự khi đối thủ của Cabo Verde sẽ là Ả Rập Xê Út về mặt lý thuyết vẫn còn cơ hội nhưng hiệu số -4 xem ra như "nhiệm vụ bất khả thi" nếu muốn cạnh tranh suất đi tiếp cho các đội hạng 3 với các bảng khác.

Nếu tiếp tục duy trì sự vững chắc của hàng thủ và hàng công vẫn tạo ra sự đột biến như cách đã ghi 2 bàn vào lưới Uruguay, Cabo Verde sẽ có thể tạo ra một thế trận tích cực trước Ả Rập Xê Út đã bộc lộ nhiều điểm yếu sau trận thua đậm Tây Ban Nha.

Cơ hội của Ả Rập Xê Út giành suất đi tiếp cũng còn và họ chỉ có 1 chọn lựa: phải thắng!

Lamine Yamal trở lại giúp hàng công Tây Ban Nha hoàn toàn lột xác ảnh: reuters

Kịch bản được kỳ vọng sẽ là "Cá mập xanh" sẽ tìm cách đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu, cuốn đại diện châu Á theo nhịp độ nhanh, từ đó để lộ ra những khoảng trống để và tìm kiếm bàn thắng, giúp Cabo Verde làm nên lịch sử.

Ở chiều ngược lại, hãy chờ xem sau 2 trận đấu với những đối thủ mạnh như Tây Ban Nha và Uruguay, liệu Ả Rập Xê Út sẽ có thể đem đến màn trình diễn thuyết phục hơn không trước Cabo Verde được đánh giá "nhẹ cân" hơn rất nhiều.

Trận đấu còn lại của bảng H sẽ diễn ra giữa Tây Ban Nha và Uruguay - 2 đội bóng có cơ hội đi tiếp và trước giải đấu được đánh giá mạnh nhất bảng đấu. Khó khăn đặt ra rất nhiều cho Uruguay khi họ sẽ buộc phải tìm kiếm một chiến thắng trong cuộc đua vào tốp 2 với Cabo Verde và chính với Tây Ban Nha.

Thủ môn Vozinha và đội Cabo Verde đang là hiện tượng đặc biệt tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Viễn cảnh Tây Ban Nha có thể rơi xuống hạng 3 nếu thua Uruguay và Cabo Verde đánh bại Ả Rập Xê Út sẽ khiến La Roja phải nhập cuộc thật nghiêm túc để tránh rơi vào kịch bản tệ nhất.

Sau màn trình diễn ấn tượng và ghi thắng vào lưới Ả Rập Xê Út, thần đồng Lamine Yamal sẽ trở lại đội hình xuất phát để tiếp tục tạo ra nguồn cảm hứng để Tây Ban Nha hướng đến một chiến thắng để mạnh mẽ bước vào vòng 32 đội.