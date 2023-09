Lướt vàng sau lễ có hốt bạc?

Với kỳ nghỉ lễ kéo dài gần 4 ngày và nhiều thông tin có thể tác động đến giá vàng, nhiều người đang đặt câu hỏi: mua vàng trước lễ, qua lễ liệu có hốt bạc?



Tiêu dùng vàng của người Việt giảm mạnh

Ngày 1.9, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 150.000 đồng mỗi lượng, lên 67,55 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 68,25 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 có tốc độ tăng giá khá nhanh, thêm 300.000 đồng mỗi lượng, lên 56,25 triệu đồng ở chiều mua vào, bán ra 57,35 triệu đồng. Các tiệm vàng khác có giá vàng miếng SJC ở mức thấp hơn, chẳng hạn Mi Hồng bán ra 68 triệu đồng, nhưng mua vào lên 67,6 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 67,65 triệu đồng, bán ra 68,25 triệu đồng/lượng...

So với đầu tháng 8, giá vàng miếng SJC đã tăng 1 triệu đồng/lượng và so với đầu năm tăng 1,35 triệu đồng/lượng - tương ứng tăng 2%. Trong khi đó, vàng miếng tăng mạnh 3,3 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương ứng mức tăng 6,1%. Những người nắm giữ vàng miếng đã có khoản lợi nhuận gấp đôi lãi suất tiết kiệm.

Giá vàng nhẫn đang tăng nhanh hơn vàng miếng SJC NGỌC THẮNG

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối Tác Mới, nhận xét: diễn biến giá vàng trong và ngoài nước tuần qua có những thời điểm "lệch pha", giá thế giới tăng thì ta giảm và ngược lại do tác động của USD trong nước. Giá vàng quốc tế được quy đổi bằng giá USD, nên việc USD biến động mạnh những ngày qua cũng kéo theo sự tăng giảm bất thường của giá kim loại quý. Việc này tạo ra những rủi ro, khó dự báo về xu hướng trong thời gian ngắn.

Theo số liệu mới nhất công bố đầu tháng 8 của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu của người tiêu dùng vàng VN trong quý 2/2023 giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, từ 14 tấn xuống còn 12,7 tấn. Nhu cầu vàng trang sức giảm từ 4,5 tấn trong quý 2/2022 xuống còn 3,7 tấn vào quý 2/2023, mức giảm tương đương 18% so cùng kỳ. Nhu cầu tiêu thụ vàng thỏi và xu vàng (vàng đầu tư) giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 9,6 tấn xuống còn 9,1 tấn.

Mãi lực thị trường vàng trong nước những tháng gần đây khá yếu, thể hiện qua số liệu tài chính của các đơn vị kinh doanh vàng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 7 với doanh thu thuần giảm gần 6%, đạt 2.364 tỉ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ giảm hơn 9% so với cùng kỳ, xuống mức 18.823 tỉ đồng. Về cơ cấu, doanh thu trang sức bán lẻ 7 tháng chiếm 58,5% doanh thu thuần của PNJ, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm 2022 do nhiều thách thức từ yếu tố thị trường. Tuy nhiên, mức giảm doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ thấp hơn nhiều so với mức giảm của thị trường chung. Trong khi đó, doanh thu vàng 24K tăng 1,2% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 1.171 tỉ đồng và thực hiện được hơn 60% kế hoạch lợi nhuận năm 2023 (kế hoạch đạt 1.937 tỉ đồng).

Cẩn trọng khi mua vàng

Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, giá vàng miếng SJC hiện nay có mức chênh lệch giữa mua và bán lên 700.000 đồng/lượng thay vì khoảng 500.000 đồng trước đó, đây là yếu tố hết sức rủi ro cho người quyết định mua vàng thời điểm này. Chưa kể giá vàng thế giới hiện đang giằng co, chưa xác định được xu hướng tăng - giảm một cách rõ rệt. Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây chưa thúc đẩy vàng thoát khỏi xu hướng đi ngang bởi sức mua trên thị trường khá yếu.

Trong trường hợp vàng thế giới tăng thêm hơn 30 USD/ounce, kéo vàng miếng SJC tăng vượt 700.000 đồng/lượng thì lúc này người mua mới hòa vốn hoặc lời. Ngoài ra, ông Trọng còn cho rằng giá vàng trong nước hiện đang đứng ở mức cao nhất kể từ tháng 2.2023 đến nay nên khả năng "lướt sóng" vàng ngắn hạn nguy cơ lỗ cao hơn là thắng. Đối với vàng nhẫn 4 số 9, tốc độ tăng giá thường bám sát giá thế giới hơn nhưng chênh lệch giữa mua và bán vàng nhẫn còn cao hơn cả vàng miếng SJC, lên 1 - 1,1 triệu đồng/lượng nên việc đầu tư cũng khó có thể lời ngay nếu giá kim loại quý không đột phá tăng mạnh.

"Riêng với vàng nhẫn, mặc dù nguyên liệu trên thị trường hiện nay khá hiếm nhưng sức mua thấp. Do đó, lực tăng giá vàng nhẫn khó có thể xảy ra trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, khi giá vàng ở mức cao, người bán vàng nhiều hơn người mua". Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối Tác Mới

Dự báo giá vàng thế giới có thể tăng trở lại mức 2.000 USD/ounce vào đầu năm sau nên ông Trọng cho rằng người có nhu cầu mua vàng cân nhắc mức giá hợp lý để mua chờ đến thời điểm đó là có lời. Đặc biệt quan sát thêm giá USD trong nước có thể tăng bởi sức ép từ chênh lệch lãi suất giữa USD cao hơn tiền đồng đang ngày càng tăng. Trong tháng 8, các ngân hàng tăng giá USD khoảng 1,6%, tương ứng khoảng 380 đồng, lên 23.800 - 23.900 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra lên 24.240 - 24.300 đồng/USD. Đây là tháng có mức tăng giá mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Trả lời câu hỏi có nên mua vàng thời điểm này hay không, chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho hay trong phiên giao dịch ngày 31.8, giá vàng được hỗ trợ bởi thông tin tích cực từ kinh tế Mỹ. Chỉ số lạm phát lõi PCE tháng 7 cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tầm kiểm soát, củng cố niềm tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa vội tăng lãi suất ở cuộc họp tháng 9. Đến lúc này, gần như mối quan tâm duy nhất đối với thị trường vàng là lãi suất USD, bởi suốt thời gian qua việc mua bán của quỹ đầu tư SPDR cũng như các quốc gia không có động thái nào đáng chú ý.

Theo phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell, yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết sách của Fed sẽ là chỉ số lạm phát lõi PCE và biến động thị trường nhà đất. Về mặt kỹ thuật, giá vàng có thể tăng đến 1.963 USD/ounce và dao động quanh mức 1.950 USD/ounce cho đến khi Fed nêu ra tuyên bố trong cuộc họp tháng 9. Việc giá vàng trong nước tăng lên 68 triệu đồng/lượng được xem là phản ứng khi giá vàng thế giới phá vỡ biên độ 1.900 -1.920 USD/ounce. Mức giá này có thể sẽ được giữ cho đến cuối tháng 9. Nếu có tăng thêm thì cũng hạn chế từ 150.000 - 200.000 đồng/lượng, rất khó để nhà đầu tư chốt lời. Do đó, nếu muốn mua vàng, nên chờ xem quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9. Nếu giá vàng vượt mức 1.970 USD/ounce mới là cơ sở để quyết định mua vàng.

Nói chung, lướt sóng vàng thì sau lễ có khả năng hốt bạc, nhưng mà… bạc mặt.