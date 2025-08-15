Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát và dàn sao Hồng Kông hội ngộ

Trong bức ảnh được Lưu Gia Linh đăng tải, hội tụ nhiều tên tuổi lớn của làng giải trí châu Á như chồng cô - tài tử Lương Triều Vỹ, "Phát ca" Châu Nhuận Phát cùng vợ Trần Hội Liên, bậc thầy mỹ thuật điện ảnh Trương Thúc Bình, đạo diễn nổi tiếng Đỗ Kỳ Phong và vợ Hoàng Bảo Linh. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ kỳ cựu này khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi nhớ về thời vàng son của điện ảnh Hồng Kông.

Cuộc tái ngộ của những tượng đài điện ảnh xứ Cảng Thơm

Bức ảnh này được người hâm mộ gọi là khoảnh khắc "hiếm có khó tin" khi quy tụ những tên tuổi hàng đầu điện ảnh Hồng Kông Ảnh: Instagram carinalau1208

Lưu Gia Linh viết ngắn gọn trong bài đăng: "Bạn cũ tụ họp, thật vui". Trong ảnh, cô ngồi ở hàng ghế trước, khoác nhẹ vai Trần Hội Liên và Hoàng Bảo Linh. Phía sau là hàng "nam thần" gồm Châu Nhuận Phát, Đỗ Kỳ Phong, Lương Triều Vỹ và Trương Thúc Bình. Tất cả đều rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, toát lên bầu không khí ấm áp, thân tình.

Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong và tài tử Lương Triều Vỹ Ảnh: Instagram carinalau1208

Ngoài bức ảnh chung, Lưu Gia Linh còn chia sẻ khoảnh khắc Lương Triều Vỹ và Đỗ Kỳ Phong đứng chung khung hình. Ở tuổi 70, tóc của Đỗ Kỳ Phong đã bạc gần hết, vóc dáng gầy đi trông thấy, trong khi Lương Triều Vỹ vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng. Một bức ảnh khác ghi lại cảnh Lưu Gia Linh chụp cùng Châu Nhuận Phát - nam diễn viên cũng ở tuổi 70, với nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều, gương mặt hồng hào và tràn đầy sức sống. Lưu Gia Linh xuất hiện với lớp trang điểm thanh lịch, tạo nét tươi tắn và cuốn hút.

Điểm thú vị là trong buổi gặp gỡ, Châu Nhuận Phát còn đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia cho Lương Triều Vỹ. Tấm ảnh Lương Triều Vỹ ngồi trên ghế sofa, chống cằm nhìn thẳng vào máy ảnh được Lưu Gia Linh chú thích bên dưới: "Ảnh chụp bởi Châu Nhuận Phát".

Vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 63 của Lương Triều Vỹ qua bàn tay nhiếp ảnh gia Châu Nhuận Phát Ảnh: Instagram carinalau1208

Nhóm nghệ sĩ này đều là những gương mặt từng trải qua thời kỳ huy hoàng của điện ảnh Hồng Kông. Không chỉ gắn bó qua nhiều dự án phim, họ còn có tình bạn lâu năm ngoài đời. Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ là cặp đôi quyền lực hàng đầu của showbiz xứ cảng thơm, gắn bó hơn 30 năm và tổ chức đám cưới kín đáo tại Bhutan năm 2008.

Lưu Gia Linh và Châu Nhuận Phát từng hợp tác chung trong nhiều tác phẩm đình đám Ảnh: Instagram carinalau1208

Lưu Gia Linh và Châu Nhuận Phát cũng có mối quan hệ thân thiết, từng hợp tác trong nhiều tác phẩm kinh điển và là bạn đồng hành trong các chuyến đi bộ đường dài. Buổi gặp lần này cũng hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc Châu Nhuận Phát và vợ cùng xuất hiện chung, bởi từ trước cả hai vẫn giữ lối sống kín đáo.

Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong là cộng sự lâu năm của Lương Triều Vỹ và Châu Nhuận Phát, từng hợp tác trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Ông cũng là bạn đồng hành của Trương Thúc Bình - nhà thiết kế mỹ thuật tài ba, người có dấu ấn sâu đậm trong việc định hình phong cách hình ảnh và thẩm mỹ thị giác của điện ảnh Hồng Kông.



