Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Năm 2021, chữa lành được Liên Hiệp Quốc chọn là thông điệp của năm (Year of Healing). 3 năm sau - 2024, chữa lành vẫn duy trì độ hot, nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo các chuyên gia, gen Z và gen Alpha sinh ra và lớn lên cùng công nghệ, do đó họ phải chịu nhiều áp lực tâm lý hơn so với các thế hệ đi trước. Cường độ làm việc cao đi cùng kỳ vọng phải 'vượt sướng' đã tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, yêu cầu thế hệ trẻ phải đối mặt với căng thẳng ngay từ khi còn nhỏ. Qua thời gian, áp lực dần tăng cao gây ra những tổn thương tuy vô hình nhưng kéo dài âm ỉ, khiến con người ta mưu cầu được chữa lành, được ôm ấp chở che để làm lành những vết thương tâm lý.

Không phải đi du lịch 'healing' hay tự thưởng phung phí, nhiều bạn trẻ lựa chọn trở về nhà vào mỗi cuối tuần như cách để chữa lành thuận tự nhiên. Mái nhà ấm áp gắn liền với hơi ấm yêu thương từ ba mẹ giúp con người ta thỏa lòng chia sẻ, tự tin giãi bày, được thấu hiểu cảm thông, được nhận lại yêu thương vô điều kiện.

Trúc Anh (23 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Guồng quay công việc quá lớn thực sự khiến mình bị ngộp thở. Hiện tại, mình đang làm 3 công việc khác nhau để có đủ kinh tế chi trả cuộc sống. Làm việc từ sáng đến đêm khiến mình dần kiệt sức, trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. May thay, đợt vừa rồi gia đình có việc nên mình ở nhà với ba mẹ nhiều hơn, được động viên và chia sẻ nên tâm lý cũng nhẹ nhàng và ổn định hơn trước khá nhiều".

Thanh An (28 tuổi, TP.HCM) cũng chọn cách trở về với gia đình, sống đúng nghĩa như một đứa trẻ được yêu thương: "Đúng là dù lớn đến mấy chúng mình vẫn như em bé trong mắt bố mẹ. Cả tuần độc lập, xoay xở cuộc sống một mình như anh hùng nhưng hễ cuối tuần về nhà với ông bà, bố mẹ là mình như được tháo áo giáp, lại được nũng nịu, được yêu chiều như trẻ con giúp tinh thần thoải mái hơn hẳn".

Đi xa mấy thì gia đình vẫn luôn là nơi để trở về, nơi mà trái tim mỗi người được ôm ấp xoa dịu. Với mong muốn khách hàng có thể lưu giữ những kỉ niệm ý nghĩa bên gia đình, có thể tạo thêm nhiều niềm vui và tiếng cười khi ở cạnh những người yêu thương, MobiFone tung gói cước mới MFY200 nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dùng, thúc đẩy mọi người dành thêm thời gian cho gia đình như cách để chữa lành trái tim.

MFY200 là gói cước gia đình cho phép tới 5 thành viên cùng sử dụng, phục vụ nhu cầu tích hợp trải nghiệm dịch vụ của nhiều thành viên. Với thông điệp chứa đựng yêu thương: "Cuối tuần về nhà - Giải trí thả ga - Tiệc data thật đã", gói cước MFY200 tạo ra môi trường kết nối đầy ấm cúng và tiện lợi, giúp khách hàng vừa kết nối Internet, vừa sở hữu combo giải trí đa tiện ích trên nhiều nền tảng. Gói cước này hứa hẹn sẽ trở thành người bạn lý tưởng của mọi gia đình, đồng hành cùng mọi thành viên tạo ra những kỷ niệm ý nghĩa.

Khách hàng sử dụng gói cước MFY200 sẽ được sử dụng tới 100GB/tháng data tốc độ cao, đảm bảo dung lượng trải nghiệm mọi hoạt động trực tuyến mà không lo bị giới hạn truy cập dữ liệu. Ngoài ra, gói cước này còn kèm theo ưu đãi gọi thoại lớn - 500 phút gọi nội mạng, 250 phút gọi liên mạng, để khách hàng tha hồ trò chuyện với bạn bè và người thân mà không lo ngắt quãng.

Đặc biệt, thuê bao trưởng nhóm sẽ được sử dụng kho nội dung giải trí đặc sắc, xem miễn phí các phim hot trên nền tảng ClipTV - dịch vụ truyền hình Internet đa nền tảng của MobiFone. Đồng thời, thuê bao trưởng nhóm còn được miễn phí data truy cập Facebook và YouTube, tha hồ khám phá tin tức nóng hổi.

Đa dạng tiện ích mà chỉ 200.000 đồng/ tháng, MFY200 được đánh giá là gói cước lý tưởng cho gia đình ở thời điểm hiện hiện tại. Gói cước là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực nâng tầm trải nghiệm khách hàng của MobiFone, hiện thực hóa hy vọng mọi khách hàng sẽ có những phút giây tuyệt vời bên gia đình thân yêu.

Box thông tin:

ClipTV là dịch vụ truyền hình Internet đa nền tảng của MobiFone với 100% nội dung có bản quyền, ClipTV đem đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị với gần 170 kênh truyền hình trong nước và quốc tế đặc sắc; trên 3.000 giờ phim Hollywood; Kho VOD, tin tức giải trí khổng lồ,…trên website https://cliptv.vn/ hoặc trên ứng dụng Clip TV; Điện thoại và SmartTV.