Lưu Hồng Quang đưa kiệt tác của Franz Liszt vào không gian Nhà thờ Lớn Hà Nội

Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang biểu diễn tác phẩm của Franz Liszt trong đêm nhạc thiện nguyện cùng tên, diễn ra tối 23.10 tại Nhà thờ Lớn Hà Nội ẢNH: NSCC

Điểm nhấn của đêm nhạc là các tác phẩm trích từ tập thứ ba (Troisième année, S.163) thuộc chu kỳ Années de pèlerinage (Những năm tháng hành hương) của nhà soạn nhạc Franz Liszt, gắn liền với chủ đề Hành trình hướng thượng. Qua tiếng đàn đầy chiều sâu của nghệ sĩ Lưu Hồng Quang, không gian âm nhạc mở ra đầy tính chiêm nghiệm, dẫn dắt khán giả vào chuyến hành trình tìm kiếm bản thể và suy tư về giá trị đời sống.

Tại không gian cổ kính và trầm mặc của Nhà thờ Lớn Hà Nội, tiếng piano hàn lâm hòa quyện cùng chiều sâu di sản, tạo nên sự giao thoa trọn vẹn giữa nghệ thuật và tinh thần. Những chuyển biến tinh tế về giai điệu, sắc thái và cấu trúc giúp người nghe gạt bỏ bộn bề thường nhật để lắng nghe chính mình.

Đêm nhạc kết hợp âm nhạc cổ điển với không gian kiến trúc cổ kính, lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia với cộng đồng ẢNH: NSCC

Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc hàn lâm và một không gian giàu giá trị văn hóa, Hành trình hướng thượng còn hướng đến mục tiêu thiện nguyện, kêu gọi sự chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Lưu Hồng Quang và hành trình theo đuổi âm nhạc cổ điển

Lưu Hồng Quang được biết đến là nghệ sĩ piano theo đuổi con đường âm nhạc cổ điển chuyên nghiệp. Anh được đào tạo âm nhạc tại Việt Nam, Úc, Canada và New Zealand, từng học tập dưới sự hướng dẫn của nhiều giáo sư, nghệ sĩ piano uy tín, trong đó có nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. Quá trình học tập trong môi trường âm nhạc quốc tế giúp anh tiếp cận nhiều phương pháp đào tạo, tư duy biểu diễn và cách tiếp cận tác phẩm khác nhau. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, anh còn dành sự quan tâm cho nghiên cứu âm nhạc chuyên sâu. Hiện Lưu Hồng Quang tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ tại Victoria University of Wellington, New Zealand, với trọng tâm nghiên cứu là các tuyển tập Années de pèlerinage của nhà soạn nhạc Franz Liszt.

Trước đó vào đầu tháng 10, tại Nhà hát thành phố (TP.HCM), nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang trình diễn trong đêm nhạc do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức ẢNH: NSCC

Năm 2006, khi mới 16 tuổi, anh được vinh danh là một trong "Mười gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc". Năm 2011, nam nghệ sĩ tiếp tục được trao Huân chương Lao động hạng Ba. Những dấu mốc này ghi nhận tài năng và nỗ lực của Lưu Hồng Quang trong quá trình theo đuổi nghệ thuật. Với những sáng tác kinh điển đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật trình diễn và chiều sâu cảm xúc, người nghệ sĩ không chỉ cần làm chủ nhạc cụ mà còn phải tìm được cách diễn giải tác phẩm bằng ngôn ngữ riêng. Việc lựa chọn sáng tác của Franz Liszt cho đêm nhạc tại Hà Nội cũng tạo cơ hội để Lưu Hồng Quang thể hiện cách tiếp cận âm nhạc gắn với sự chiêm nghiệm và những giá trị tinh thần.