Lưu lượng các hồ chứa sông Đà sẽ tăng nhẹ trong 3 ngày nữa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 19 giờ ngày 12.6 đến 7 giờ ngày 13.6, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to, có nơi trên 100 mm như: H.Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) 142 mm, xã Giáo Hiệu (H.Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) 121 mm, H.Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) 110 mm...

Trong 24 đến 48 giờ tới, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 16 - 17.6.

Cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập ở các khu vực trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết ngày 15.6 ở lưu vực sông Đà sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to. Tính từ 7 giờ ngày 11.6 đến 7 giờ ngày 12.6 mực nước sông Đà chảy qua tỉnh Lai châu tăng 0,76 m, qua Sơn La tăng 0,26 m, qua Hòa Bình giảm 0,35 m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên sông Đà giảm chậm.

Từ nay đến khoảng ngày 15.6 lưu lượng trung bình đến các hồ chứa lớn trên sông Đà sẽ tăng nhẹ, hồ Sơn La tăng 1 - 1,3 m; khu giữa hồ Sơn La - Hòa Bình mực nước hồ giảm 0,5 - 0,7 m.