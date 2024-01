Lưu ngay 3 loại kem trị sẹo hiệu quả, giúp đánh bay mọi tự ti

Sẹo là một vấn đề da liễu phổ biến, có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau như mụn, thủy đậu, chấn thương, phẫu thuật, bỏng, những vết mổ lớn sau thẩm mỹ. Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mỗi vết sẹo để lại trên cơ thể lại gây mất thẩm mỹ, khiến chúng ta cảm thấy tự ti, ngại giao tiếp cũng như không thể diện những trang phục mình yêu thích.

Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm trị sẹo trên thị trường, khiến người tiêu dùng băn khoăn không biết nên lựa chọn sản phẩm nào. Dưới đây là 3 loại kem trị sẹo Rejuvaskin được đánh giá cao về hiệu quả, giúp đánh bay mọi tự ti cho người bị sẹo.

Kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique

Kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique được xem là sản phẩm "quốc dân" mà ai ai cũng nên trang bị cho mình bởi sản phẩm có thể xử lý và giải quyết nhiều vấn đề khác nhau từ sẹo thâm, rỗ, lõm như côn trùng cắn, sẹo sau mụn, sẹo do thủy đậu, bỏng bô, trầy xước…

Sản phẩm chứa các thành phần nổi bật từ có các thành phần chính như 2 loại peptide (Palmitoyl Oligopeptide và Palmitoyl Tetrapeptide-7), 23 chiết xuất tự nhiên như chiết xuất hành tây, rong biển, hoa cúc kim tiền, hoa hoa arnica; Coenzyme Q10, Glucosamine giúp cải thiện cấu trúc sẹo, kháng viêm, kháng khuẩn, làm mềm sẹo, làm sáng da, đồng thời chứa nhiều chất chống ô xy hóa, ngăn ngừa hình thành sắc tố melanin gây sẹo thâm, bảo vệ tối ưu vùng da sẹo. Đặc biệt sự kết hợp của các thành phần trên còn kích thích sản sinh collagen giúp làm đầy các cạnh sẹo rỗ, lõm hiệu quả.

Gel silicone xóa mờ sẹo lồi, phì đại RejuvaSil

Ngoài việc loại bỏ những vết sẹo thâm, rỗ, lõm, Rejuvaskin còn nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm giúp loại bỏ sẹo lồi và phì đại trên làn da. Nếu chẳng may bạn có vết sẹo chăm sóc không cẩn thận, đúng cách hoặc cơ địa sẹo lồi, phì đại hãy tham khảo ngay gel silicone xóa mờ sẹo lồi, phì đại RejuvaSil.

Gel silicone xóa mờ sẹo lồi, phì đại RejuvaSil là sản phẩm dạng gel, chuyên dành cho các vết sẹo lồi, phì đại sau phẫu thuật, cắt mí, nâng ngực, tạo hình thẩm mỹ hoặc những vết sẹo ở vùng da thường xuyên cử động, co kéo… Sản phẩm có thành phần chính là 97% silicone y tế, giúp tạo màng bảo vệ trên bề mặt da, ngăn ngừa sự mất nước qua da, hạn chế sự tăng sinh quá mức của collagen từ đó hạn chế hình thành sẹo lồi, phì đại.

Ngoài ra, gel silicone xóa mờ sẹo lồi, phì đại RejuvaSil còn chứa các thành phần khác như vitamin C, Squalane, dầu Emu. Trong đó, vitamin C là thành phần hữu ích cho việc chống ô xy hóa cho làn da, tham gia vào quá trình khử sắc tố melanin, kháng viêm, bảo vệ da dưới các tác động của tia UV. Squalene được biết đến như 1 loại lipid được sản xuất tự nhiên bởi tế bào da giúp dưỡng ẩm cho da, kháng viêm, giảm tình trạng sưng đỏ, cải thiện sẹo mụn, chống ô xy hóa. Dầu Emu giúp dưỡng và khóa ẩm, ngăn ngừa lão hóa do stress ô xy hóa, cải thiện vết thương, sẹo và tổn thương do ánh sáng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sử dụng gel silicone giúp giảm 86% kết cấu, 84% màu sắc, 68% chiều cao của sẹo.

Miếng dán silicone xóa mờ sẹo lồi, phì đại Scar FX

Ngoài gel silicone xóa mờ sẹo lồi, phì đại, bạn có thể tham khảo thêm miếng dán silicone xóa mờ sẹo lồi, phì đại Scar FX chứa silicone. Với thành phần nổi bật, kết hợp ưu thế là miếng dán tác động lên vùng sẹo sẽ giúp làm mềm mô sẹo, ngăn chặn sự phát triển của sẹo lồi, sẹo phì đại. Silicone đóng vai trò giúp tăng giữ ấm của lớp sừng giúp điều hòa sản xuất nguyên bào sợi và giảm sản xuất collagen từ đó sẹo sẽ mềm và phẳng hơn.

Đồng thời khi dán miếng dán silicone còn giúp bảo vệ mô sẹo khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, giảm khả năng kéo dài quá trình viêm. Silicone còn tham gia vào quá trình điều chỉnh biểu hiện của các yếu tố tăng trưởng giúp bình thường hoá quá trình tổng hợp collagen ở sẹo, điều này sẽ giảm đi lượng collagen dư thừa ngừa sẹo lồi, phì đại hình thành, giảm ngứa và khó chịu vùng sẹo.

Ưu điểm chung của 3 sản phẩm quản lý và ngừa sẹo Rejuvaskin

Thành phần lành tính, phù hợp với mọi loại da bởi các sản phẩm của Rejuvaskin đều được nghiên cứu và phát triển dựa trên cơ sở khoa học, sử dụng các thành phần chiết xuất tự nhiên hoặc đã được chứng minh về hiệu quả, không gây kích ứng da.

Hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa và tác động giúp làm mờ sẹo. Các sản phẩm của Rejuvaskin có tác dụng làm mờ sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo do mụn, sẹo do phẫu thuật,...

Dễ sử dụng, tiện lợi: Các sản phẩm của Rejuvaskin có dạng gel, kem hoặc miếng dán, dễ dàng sử dụng và mang theo bên mình. Ngoài ra, mỗi sản phẩm đều sở hữu các dung tích hoặc kích thước từ nhỏ đến lớn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mỗi người.

Với những ưu điểm trên, các sản phẩm quản lý và ngừa sẹo Rejuvaskin là lựa chọn lý tưởng cho những người đang gặp vấn đề về sẹo.