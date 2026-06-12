Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lưu ý khi mang tiền, vàng xuất nhập cảnh
Video Thời sự

Lưu ý khi mang tiền, vàng xuất nhập cảnh

Phương Thúy
Phương Thúy
12/06/2026 15:06 GMT+7

Mang theo tiền mặt hoặc ngoại tệ khi đi nước ngoài là nhu cầu rất phổ biến. Có người đổi vài trăm USD để đi du lịch, có người mang thêm tiền mặt khi đi công tác, thăm thân hoặc chữa bệnh. Vấn đề không nằm ở việc có được mang hay không, mà nằm ở chỗ người xuất nhập cảnh có mang vượt mức phải khai báo hay không.

Theo quy định hiện hành, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu, nếu mang theo ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 USD, hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương, thì phải khai báo với hải quan. Với tiền mặt Việt Nam Đồng, mức phải khai báo là trên 15 triệu đồng.

Lưu ý khi mang tiền, vàng xuất nhập cảnh

Như vậy, nếu số tiền mang theo nằm trong ngưỡng này, người dân không phải khai báo hải quan. Nhưng nếu vượt ngưỡng, người dân bắt buộc phải khai báo.

Lưu ý khi mang tiền, vàng xuất nhập cảnh

Với vàng, cá nhân mang vàng trang sức, vàng mỹ nghệ khi xuất cảnh, nhập cảnh, nếu tổng khối lượng từ 300 gram trở lên thì phải khai báo với cơ quan hải quan. Riêng vàng miếng, vàng nguyên liệu hoặc trường hợp mang vàng để định cư có những quy định riêng, nên người dân cần tìm hiểu trước, thay vì tự suy đoán theo kinh nghiệm truyền miệng.

Khám phá thêm chủ đề

mang tiền, vàng xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh mang tiền qua sân bay Công ty du lịch Hải quan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận