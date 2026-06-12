Theo quy định hiện hành, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu, nếu mang theo ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 USD, hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương, thì phải khai báo với hải quan. Với tiền mặt Việt Nam Đồng, mức phải khai báo là trên 15 triệu đồng.

Lưu ý khi mang tiền, vàng xuất nhập cảnh

Như vậy, nếu số tiền mang theo nằm trong ngưỡng này, người dân không phải khai báo hải quan. Nhưng nếu vượt ngưỡng, người dân bắt buộc phải khai báo.

Lưu ý khi mang tiền, vàng xuất nhập cảnh

Với vàng, cá nhân mang vàng trang sức, vàng mỹ nghệ khi xuất cảnh, nhập cảnh, nếu tổng khối lượng từ 300 gram trở lên thì phải khai báo với cơ quan hải quan. Riêng vàng miếng, vàng nguyên liệu hoặc trường hợp mang vàng để định cư có những quy định riêng, nên người dân cần tìm hiểu trước, thay vì tự suy đoán theo kinh nghiệm truyền miệng.