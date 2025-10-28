Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lưu ý mới trên cao tốc Nội Bài - Yên Bái và Cầu Giẽ - Ninh Bình

Mai Hà
Mai Hà
28/10/2025 14:33 GMT+7

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tạm thời phương án tổ chức giao thông phân làn và quy định tốc độ đoạn Nội Bài - Yên Bái và phương án tạm thời cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo phương án của Cục Đường bộ Việt Nam, đoạn Nội Bài - Yên Bái từ Km0 - Km123 thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai phân làn như sau:

Làn 1: cấm các xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn lưu thông, bao gồm: xe tải thông dụng (trừ xe tải pickup ca - bin đơn, xe tải pickup ca - bin kép, xe tải VAN); xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền); xe chuyên dùng; xe đầu kéo, xe kéo sơ-mi rơ-moóc; xe kéo rơ-moóc) và xe khách trên 29 chỗ ngồi. 

Tốc độ tối đa cho phép làn 1 là 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/giờ.

Lưu ý mới trên cao tốc Nội Bài - Yên Bái và Cầu Giẽ - Ninh Bình- Ảnh 1.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

ẢNH: VEC

Làn 2 không phân biệt theo loại phương tiện. Tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ.

Đoạn từ hầm chui QL2 (Km0+080 - Km0+840), cầu vượt sông Hồng (Km76+600 - Km78+640) và cầu vượt sông Lô (Km47+350 - Km48+550), tốc độ tối đa cho phép 80 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ. Phương án cấm cũng tương tự như đoạn Nội Bài - Yên Bái.

Các phương tiện trên đang lưu thông trên làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp) nếu cần vượt phương tiện khác đi cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) để vượt, sau đó chuyển lại làn 2 để tiếp tục lưu thông. 

Trong quá trình chuyển làn xe, các phương tiện vẫn phải giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước và phía sau.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là 1 tháng kể từ ngày 10.11.

Phân làn tạm thời cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh tạm thời phương án tổ chức giao thông đoạn Km239+800 - Km242+900 đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo đó, phương tiện tham gia giao thông di chuyển theo hướng từ Hà Nội đến Ninh Bình, khi đến Km239+800 tiếp tục đi thẳng trên cao tốc qua cầu Liêm Sơn, đi qua phạm vi công trường dự án nút giao Liêm Sơn và tiếp tục đi thẳng trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình về Ninh Bình.

Phương tiện tham gia giao thông di chuyển theo hướng từ Ninh Bình đến Hà Nội, khi đến Km242+900 tiếp tục đi thẳng trên cao tốc qua cầu Liêm Sơn, đi qua phạm vi công trường và tiếp tục đi thẳng trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình về Hà Nội.

Về tốc độ, đến nút giao Liêm Sơn (khu vực Km239+800 - Km242+900) phải điều chỉnh giảm tốc độ theo quy định trên biển báo hiệu đường bộ. Đến Km240+150 tốc độ tối đa cho phép 80 km/giờ và giảm dần xuống 60 km/giờ.

Đối với các phương tiện tham gia giao thông đi trên đường cao tốc hướng Ninh Bình đến Hà Nội, đến Km242+770 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ sau đó giảm dần xuống 60 km/giờ. 

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông tạm là 5 tháng. Chủ đầu tư dự án nút giao Liêm Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện, lắp đặt đầy đủ báo hiệu đường bộ, hệ thống chiếu sáng và công trình an toàn giao thông từ trước, trong khu vực đoạn Km239+800 - Km242+900 và sau đoạn này.

