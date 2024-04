Lưu ý nội dung ghi nhãn thực phẩm về hạn sử dụng

Ngoài cách ghi thông thường (ngày sản xuất - hạn sử dụng), nhiều nhãn sản phẩm cũng có thuật ngữ "sử dụng trước ngày…" (use by…), và "sử dụng tốt nhất trước ngày…" (best before…).



Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất in trên bao bì sản phẩm Phương An

Trong đó, thuật ngữ "sử dụng trước ngày…" (use by…) là thông tin về an toàn thực phẩm, nghĩa là thực phẩm đó có thể sử dụng và an toàn cho đến ngày được ghi, chứ không phải sau ngày đó. Cụm từ này thường dùng cho những loại thực phẩm có thời hạn an toàn ngắn, dễ hỏng sau ngày hạn sử dụng, ví dụ: các sản phẩm thịt hoặc các loại salad ăn liền.

Mặt khác, thuật ngữ "sử dụng tốt nhất trước ngày…" (best before…) là hạn sử dụng về chất lượng tốt nhất của sản phẩm, không phải là về độ an toàn. Thực phẩm vẫn có thể an toàn để ăn sau ngày này nhưng không ở trạng thái ngon nhất. Hương vị và kết cấu của nó có thể không còn ngon như trước. Cụm từ này thường được dùng đối với thực phẩm đông lạnh, đồ khô và đóng hộp. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên tránh ăn những thực phẩm hỏng và nên sử dụng theo đúng hạn sử dụng ghi trên bao bì thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý về việc sử dụng thực phẩm sau khi bao gói đã được mở. Theo đó, sau khi mua thực phẩm, phải tuân thủ nguyên tắc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; trong đó, tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về thời gian và điều kiện bảo quản thực phẩm sau khi mở gói thực phẩm, ví dụ: "bảo quản trong tủ lạnh sau khi mở nắp ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn 4 độ C và dùng hết trong vòng 7 ngày".