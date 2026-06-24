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Thời sự

Lưu ý quan trọng khi mang sạc dự phòng trên máy bay từ 1.7

Mai Hà
Mai Hà
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về việc đảm bảo an toàn vận chuyển sạc dự phòng (Power Banks) trong hành lý của hành khách.

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1.7.2026, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng. Sạc dự phòng phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.

Lưu ý quan trọng khi mang sạc dự phòng trên máy bay từ 1.7- Ảnh 1.

Sạc dự phòng chỉ được phép để trong hành lý xách tay khi đi máy bay

ẢNH: CNN

Sạc dự phòng chứa pin kim loại lithium phải có hàm lượng lithium không vượt quá 2 gram. Sạc dự phòng chứa pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100 Wh.

Trường hợp sạc dự phòng chứa pin lithium-ion có mức năng lượng định mức trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, việc vận chuyển phải được hãng hàng không chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Cục Hàng không cũng quy định, hành khách không được sạc lại chính sạc dự phòng đó trong suốt thời gian ở trên tàu bay. Hành khách phải lấy sạc dự phòng ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát. Đồng thời, hành khách không được sử dụng để sạc thiết bị khác trong suốt thời gian ở trên tàu bay.

Sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng rẽ nhằm ngăn ngừa hiện tượng đoản mạch bằng cách đặt trong bao bì bán lẻ của nhà sản xuất hoặc cách điện các cực, dán băng che các cực hở hoặc đặt mỗi sạc dự phòng trong một túi nhựa riêng hoặc túi bảo vệ chuyên dụng.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu hãng hàng không tăng cường truyền thông, thông tin đến đến hành khách về các yêu cầu bắt buộc này. Trước đó, nhiều nước như Nhật Bản cũng đã cấm sử dụng sạc dự phòng trên các chuyến bay.

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