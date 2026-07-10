Lưu ý thu nhập vãng lai dưới 5 triệu đồng không khấu trừ thuế

Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế TNCN 2025, trong đó quy định khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả cho cá nhân cư trú có thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng/lần trở lên. Cụ thể, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả. Trường hợp dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khi cá nhân có yêu cầu. So với quy định cũ ở mức 2 triệu đồng khấu trừ thuế 10%, thì nay nâng 5 triệu đồng khiến nhiều người lao động mừng vì không bị khấu trừ tiền thuế nếu dưới mức này.

Cá nhân có thu nhập vãng lai dưới 5 triệu đồng/lần không khấu trừ thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngoài ra, quy định mới về trường hợp không cần thực hiện quyết toán thuế. Theo đó, người lao động có thêm thu nhập tại nơi khác với mức bình quân không quá 15 triệu đồng/tháng và khoản thu nhập này đã được đơn vị chi trả khấu trừ thuế 10% theo quy định cũng không phải quyết toán đối với phần thu nhập đó.

TS Nguyễn Ngọc Tú - giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lưu ý, thu nhập vãng lai dưới ngưỡng chịu thuế không thực hiện quyết toán thuế cuối năm với điều kiện đã khấu trừ tiền thuế 10% tại nguồn. Trong trường hợp chưa khấu trừ tiền thuế thì cuối năm, người nộp thuế phải kê khai khoản này và thực hiện quyết toán thuế.

Phân tích rõ hơn quy định này, ông Trần Xoa - Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang cũng cho rằng, thời gian qua, một số trường hợp hiểu sai, cho rằng thu nhập vãng lai dưới ngưỡng không chịu thuế nên khi quyết toán thuế cuối năm không đưa những khoản này vào quyết toán thuế. Chẳng hạn, một số thầy giáo có các khoản thu nhập bên ngoài dưới ngưỡng chịu thuế (trước đây là 2 triệu đồng, nay là 5 triệu đồng) cứ nghĩ là không cần kê khai quyết toán thuế. Hơn nữa, đơn vị chi trả thu nhập cũng không thực hiện khấu trừ thuế. Đến mấy năm sau, trên ứng dụng thuế (eTax) thông báo thu nhập chưa kê khai tính thuế do đơn vị chi trả thu nhập khai mà chưa khấu trừ tiền thuế. Từ đó người nộp thuế bị phạt vì không kê khai thu nhập, phạt chậm nộp thuế… Theo ông Trần Xoa, quy định hiện nay có 2 yếu tố mà người có thu nhập vãng lai cần lưu ý. Đó là bình quân các khoản thu nhập vãng lai trong năm không vượt quá 15 triệu đồng, đồng thời những khoản này đã thực hiện khấu trừ thuế. Nếu thu nhập vãng lai trong năm chưa quá 15 triệu đồng mà những khoản này chưa khấu trừ thuế thì cũng phải thực hiện quyết toán thuế.

Trường hợp không quyết toán thuế Ngoài trường hợp trên, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải quyết toán thuế trong các trường hợp: Cá nhân có số thuế phải nộp thấp hơn số thuế đã tạm nộp nhưng không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ sang kỳ tính thuế tiếp theo sẽ không phải quyết toán.



