Lưu ý về thời điểm nên khám vô sinh

Khi đó, nên đi khám để được tư vấn về sức khỏe sinh sản.

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây hiếm muộn nguyên phát (những cặp vợ chồng chưa từng có thai) hoặc hiếm muộn thứ phát (những cặp vợ chồng đã có thai hoặc từng sinh con nhưng không thể có thai lại), các bác sĩ có chỉ định điều trị phù hợp. Có nhiều nguyên nhân gây hiếm muộn; và nguyên nhân do vợ hoặc chồng là tương đương nhau chiếm khoảng 30 - 40%, do cả vợ và chồng chiếm 15 - 30%, và khoảng 10% hiếm muộn không rõ nguyên nhân. Do đó, để tìm nguyên nhân, cả vợ và chồng cần được thăm khám.





Trong tháng 10, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình “Thăm khám an toàn - hỗ trợ tối đa”, áp dụng miễn phí test nhanh Covid-19 với trường hợp lần đầu đến khám và các ca thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF); miễn phí thăm khám (nam khoa, sức khỏe sinh sản...), tư vấn vô sinh - hiếm muộn. Ngoài ra, bệnh viện giảm 20% chi phí xét nghiệm cơ bản, chi phí chụp tử cung - vòi trứng; dành tặng 2 triệu đồng cho các cặp vợ chồng hoàn thiện hồ sơ và thực hiện IVF trong tháng 10; miễn phí giường bệnh cho các gia đình khi thực hiện IVF trong thời gian lưu trú tại bệnh viện.