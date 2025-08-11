LUVIA ký kết hợp tác cùng hai ông lớn Huayi và Diva Luce





Huayi, ra đời từ năm 1986, là tập đoàn hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực chiếu sáng, mang đến hệ sinh thái sản phẩm toàn diện từ đèn trang trí đến giải pháp chiếu sáng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp đa dạng công trình.

Trong đó, Huayi International Lighting Plaza tọa lạc ở thị trấn Cổ Trấn là một khu phức hợp lớn với diện tích 200.000 m², bao gồm cả showroom, khách sạn 5 sao và trung tâm giải trí, phục vụ cho các dịch vụ bán hàng và kinh doanh cấp cao. Khu vực này được mệnh danh là "Thủ phủ chiếu sáng" của Trung Quốc và thậm chí cả thế giới.

Huayi cung cấp đa dạng các loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các nhà phân phối và đối tác dự án như chiếu sáng trang trí tùy chỉnh, chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, chiếu sáng mặt dựng, giải pháp tùy chỉnh nâng cao.

Huayi đã thực hiện hơn 1.000 dự án trong nước và quốc tế, từ các công trình chính phủ đến các dự án nhà hàng, khách sạn. Các dự án có thể kể đến như: Disney World, VELERO Hotel - Qatar, Trung tâm thể thao Olympic ở Hàng Châu, JW Marriott - Khách sạn Marquis (Dubai)...

Trong khi đó, Diva Luce là thương hiệu đèn cao cấp đến từ châu Âu, nổi bật với triết lý thiết kế giàu cảm xúc và tinh thần nghệ thuật đương đại, luôn tiên phong trong việc tạo nên những không gian chiếu sáng độc bản. Sản phẩm Diva Luce đa dạng các loại đèn chiếu sáng đa chức năng, kết hợp yếu tố thẩm mỹ thiết kế: chiếu sáng kiến trúc, đèn trang trí, đèn tùy chỉnh, công tắc và ổ cắm.