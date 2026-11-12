Lux Beauty Center chuyển giao công nghệ XERF: Thêm lựa chọn trẻ hóa da thế hệ mới

Lux Beauty Center chính thức tiếp nhận và đưa vào hệ thống công nghệ XER - Experience Exponential Radio Frequency với sự hiện diện:

CEO Trần Mỹ - Đại diện Công ty INAMES



BS.CKI Tô Lan Phương - Founder Lux Beauty Center.

Đây là dấu mốc mới trong định hướng đầu tư công nghệ, mở rộng giải pháp trẻ hóa và nâng cao trải nghiệm điều trị cho khách hàng tại Lux Beauty Center.



XERF – công nghệ RF đơn cực đa tần số thế hệ mới

Được phát triển bởi Lutronic Corporation, XERF là công nghệ sử dụng sóng RF đơn cực kết hợp hai tần số 6.78 MHz và 2 MHz. Cơ chế phối hợp này cho phép phân bố năng lượng nhiệt ở các độ sâu mô khác nhau, hướng đến tác động trên nhiều lớp cấu trúc dưới da.

Thông qua quá trình gia nhiệt có kiểm soát, công nghệ RF hỗ trợ kích thích quá trình tái cấu trúc collagen, cải thiện độ săn chắc và hỗ trợ nâng đỡ mô. Đây là hướng tiếp cận tập trung vào chất lượng cấu trúc mô thay vì chỉ cải thiện bề mặt da.

Một số điểm đáng chú ý của công nghệ XERF:

RF kép đa tần số: Kết hợp hai tần số 6.78 MHz và 2 MHz, mở rộng khả năng tác động đến các tầng mô.



Cá nhân hóa điều trị: Ba mức độ sâu và 10 cấp độ năng lượng, giúp linh hoạt điều chỉnh thông số theo từng vùng và tình trạng mô.



Hệ thống làm mát tích hợp: Hỗ trợ kiểm soát nhiệt và bảo vệ bề mặt da trong quá trình thực hiện.



Thông qua cơ chế tạo nhiệt có kiểm soát, XERF hướng đến kích thích co rút collagen và thúc đẩy quá trình tái cấu trúc collagen, góp phần cải thiện độ săn chắc và đường nét khuôn mặt.

Vì sao Lux quyết định đầu tư XERF?

XERF chính thức có mặt tại Phòng khám Lux Beauty Center là một bước tiến trong định hướng đầu tư công nghệ trẻ hóa đa tầng. Đặc biệt, Lux chú trọng sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, đánh giá cấu trúc mô và chỉ định điều trị từ bác sĩ nhằm cá thể hóa giải pháp theo tình trạng lão hóa của từng khách hàng.



Lux quyết định đưa XERF về để khách hàng có thêm một lựa chọn trẻ hóa da. Bởi mỗi người có tình trạng mô, nhu cầu và khả năng đáp ứng khác nhau, nên việc có thêm công nghệ cũng là một lợi thế. Công nghệ hiện đại cần đi cùng chuyên môn y khoa. Đó cũng là định hướng mà Lux Beauty Center theo đuổi trong hành trình phát triển các giải pháp trẻ hóa không phẫu thuật.

Công nghệ mới – vẫn là sự đánh giá và chỉ định của bác sĩ

Tại Lux Beauty Center, mỗi công nghệ đều cần được đặt trong một phác đồ phù hợp với tình trạng thực tế của khách hàng. Việc lựa chọn XERF hay các phương pháp trẻ hóa khác sẽ dựa trên thăm khám, đánh giá cấu trúc mô, mức độ lão hóa và mục tiêu điều trị của từng người.

Việc XERF chính thức có mặt tại Lux Beauty Center là một bước tiến trong định hướng đầu tư công nghệ trẻ hóa đa tầng. Đặc biệt, Lux chú trọng sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, đánh giá cấu trúc mô và chỉ định điều trị từ bác sĩ nhằm cá thể hóa giải pháp theo tình trạng lão hóa của từng khách hàng.

Công nghệ hiện đại cần đi cùng chuyên môn y khoa. Đó cũng là định hướng mà Lux Beauty Center theo đuổi trong hành trình phát triển các giải pháp trẻ hóa không phẫu thuật.