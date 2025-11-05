Lý Băng Băng để lại 140 triệu USD cho cháu, quyết không kết hôn

Theo truyền thông Hoa ngữ, Lý Băng Băng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đã hoàn tất di chúc, dành toàn bộ thành quả sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật cho cháu trai và cháu gái, Kbizoom đưa tin ngày 4.11.

Lý Băng Băng chọn sống một mình, để lại gia sản triệu USD cho các cháu

Nữ diễn viên 52 tuổi cho biết gia đình luôn là chỗ dựa lớn nhất cuộc đời cô và hai người cháu chính là những người thân thiết nhất được cô chăm sóc từ khi còn nhỏ. Trên mạng xã hội, Lý Băng Băng nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc gắn bó với hai cháu, khiến không ít khán giả từng lầm tưởng đó là con ruột của ngôi sao phim Thiên hạ vô tặc.

Lý Băng Băng khẳng định sẽ sống độc thân và coi gia đình là điểm tựa lớn nhất Ảnh: Instagram libingbing

Lý Băng Băng bước chân vào làng giải trí năm 1994 và nhanh chóng trở thành tên tuổi hàng đầu châu Á, nổi tiếng qua các bộ phim như Thiếu niên Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong, Vân thủy dao hay Phong thanh. Cô cũng là một trong số ít nghệ sĩ Trung Quốc thành công tại Hollywood, từng góp mặt trong Transformers 4 và The Meg.

Nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch và phong thái điềm đạm, Lý Băng Băng nhiều năm được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Trung Quốc. Cuộc sống kín tiếng và hình ảnh sạch scandal giúp cô giữ được vị trí riêng giữa một môi trường giải trí nhiều áp lực và thị phi.

Lý Băng Băng từng nhiều lần thể hiện tình cảm với các cháu, đích thân đưa đón đến trường và kiên nhẫn hướng dẫn làm bài tập Ảnh: Weibo Lý Băng Băng

Tuy sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình cảm của Lý Băng Băng lại gặp không ít trắc trở. Khi mới gia nhập làng giải trí, người đẹp 7X bị đồn có quan hệ tình cảm với doanh nhân giàu có Thạch Đào. Vị đại gia này hơn cô 13 tuổi, được cho là hỗ trợ cho Lý Băng Băng rất nhiều về vật chất. Tuy nhiên, sau vài năm gắn bó, hai người đã chia tay trong hòa bình.

Năm 2004, Lý Băng Băng bị nghi ngờ hẹn hò nam diễn viên Chu Hiếu Thiên khi đoạn clip 2 người "khóa môi" nhau trong khách sạn được phát tán, nhưng Lý Băng Băng đã nhanh chóng phủ nhận.

Mối quan hệ gây chú ý nhất của mỹ nhân họ Lý là với doanh nhân kém 16 tuổi Hứa Văn Nam. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng đổ vỡ sau 4 năm hai người bên nhau. Từ đó, nữ diễn viên chọn giữ kín đời tư và hướng tới cuộc sống độc thân.

Lý Băng Băng được mệnh danh là đại gia độc thân của Cbiz. Người đẹp 7X sở hữu bộ sưu tập xe hơi hạng sang và các bất động sản ở Trung Quốc, Mỹ Ảnh: Instagram libingbing

Bên cạnh thu nhập từ phim ảnh, Lý Băng Băng còn sở hữu nguồn lợi lớn từ cổ phiếu và danh mục đầu tư trải rộng ở các lĩnh vực thương mại điện tử, giáo dục, công nghệ, dược phẩm và trang sức. Trước khi cùng em gái lập Công ty giải trí Hòa Tụng, cô từng hợp tác với hai người bạn thân là Nhậm Tuyền và Huỳnh Hiểu Minh để mở nhà hàng kinh doanh ẩm thực.

Hiện ở tuổi U.60, Lý Băng Băng thừa nhận sức khỏe không còn như trước. Cô thường xuyên mệt mỏi, lạnh người nên chủ động giảm khối lượng công việc, ưu tiên nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, tần suất xuất hiện trên màn ảnh của cô thưa dần trong những năm gần đây.