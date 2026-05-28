Giải trí

Lý Băng Băng tái xuất Cannes sau 10 năm, diện mạo tuổi 53 gây chú ý

Giàu Nguyễn
28/05/2026 18:43 GMT+7

Sau gần một thập niên vắng bóng tại thảm đỏ Cannes, Lý Băng Băng bất ngờ trở thành một trong những ngôi sao châu Á được truyền thông quốc tế và báo chí Trung Quốc nhắc tên nhiều nhất tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Lý Băng Băng xuất hiện tại Cannes 2026 chủ yếu với tư cách khách mời của các thương hiệu thời trang và trang sức cao cấp, đồng thời tham dự buổi công chiếu phim Karma

Ảnh: Reuters

Ở tuổi 53, Lý Băng Băng gây chú ý không chỉ bởi diện mạo trẻ trung mà còn bởi phong cách thanh lịch, tiết chế giữa "rừng" váy áo cầu kỳ trên thảm đỏ quốc tế.

Theo Sina và nhiều chuyên trang thời trang xứ Trung, màn tái xuất của Lý Băng Băng được đánh giá mang màu sắc "điềm tĩnh nhưng quyền lực". Nữ diễn viên xuất hiện trong thiết kế haute couture lấy cảm hứng từ tranh thủy mặc phương Đông với phom dáng ôm sát, tông màu đen - trắng tối giản nhưng sang trọng.

Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh của Lý Băng Băng nhanh chóng lan truyền trên Weibo, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên vẫn giữ được khí chất lạnh lùng, sang trọng vốn đã trở thành thương hiệu, thứ từng đưa cô lên ngôi vị "nữ hoàng thảm đỏ châu Á" thời kỳ đỉnh cao.

Điểm nhấn đáng chú ý trong tổng thể trang phục của Lý Băng Băng năm nay đến từ bộ trang sức cao cấp của thương hiệu Chaumet, nhà kim hoàn danh tiếng lâu đời của Pháp. Nữ diễn viên lựa chọn vòng cổ và hoa tai đính kim cương thuộc dòng High Jewellery với thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên và nghệ thuật hoàng gia Pháp.

Báo chí Trung Quốc đánh giá Lý Băng Băng không đến Cannes theo kiểu "gây sốc thảm đỏ", mà chọn hình ảnh sang trọng, tiết chế và mang tinh thần Á Đông

Ảnh: Chụp màn hình

Dù thương hiệu không công bố chính xác giá trị bộ trang sức mà Lý Băng Băng sử dụng tại Cannes, nhiều thiết kế High Jewellery của Chaumet hiện có giá dao động từ 40.000 USD đến hơn 200.000 USD tùy chất liệu và số lượng kim cương. Riêng một số mẫu vòng cổ thuộc dòng Joséphine Aigrette Impériale hoặc Épi de Blé được niêm yết ở mức hơn 120.000 USD, hơn 3 tỉ đồng Việt Nam. Một số thiết kế đặc biệt thậm chí được Chaumet ghi chú "Price on demand" - chỉ báo giá riêng cho khách VIP.

Chaumet vốn là thương hiệu trang sức cao cấp có lịch sử hơn 240 năm tại Paris, từng gắn với giới quý tộc và hoàng gia châu Âu. Những năm gần đây, thương hiệu này liên tục xuất hiện tại Cannes cùng nhiều ngôi sao quốc tế nhờ các bộ sưu tập kim cương và đá quý cao cấp. Giới chuyên gia thời trang nhận định việc Lý Băng Băng lựa chọn Chaumet cũng góp phần hoàn thiện hình ảnh sang trọng, cổ điển nhưng không phô trương mà cô theo đuổi trong lần trở lại này.

Báo chí Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh việc nữ diễn viên không cố tạo sự chú ý bằng những bộ cánh "gây sốc". Thay vào đó, cô chinh phục công chúng bằng phong thái tự tin và hình ảnh mang đậm tinh thần Á Đông. Một số bài viết còn gọi đây là "màn trở lại đẳng cấp sau 10 năm im ắng tại Cannes".

Không chỉ tạo dấu ấn về thời trang, sự xuất hiện của Lý Băng Băng còn được xem như tín hiệu cho thấy các nghệ sĩ Trung Quốc đang dần lấy lại vị thế tại những sự kiện điện ảnh quốc tế. Cannes 2026 năm nay chứng kiến sự xuất hiện nổi bật của nhiều gương mặt châu Á đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan trong các bảng xếp hạng mặc đẹp lẫn hoạt động quảng bá điện ảnh.

