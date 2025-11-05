Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lý Bình: Nếu nghe dân mạng, tôi và Phương Trinh Jolie đã không thành vợ chồng
Video Giải trí

Lý Bình: Nếu nghe dân mạng, tôi và Phương Trinh Jolie đã không thành vợ chồng

Hải Duy
Hải Duy
05/11/2025 19:15 GMT+7

Phương Trinh Jolie chính thức tái xuất đường đua âm nhạc sau 5 năm vắng bóng. Có mặt tại sự kiện ra mắt MV, diễn viên Lý Bình cho biết sẵn sàng lui về hậu phương làm điểm tựa vững chắc để vợ yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Hôm 4.11, Phương Trinh Jolie vừa có buổi ra mắt MV Sứ thần mùa đông tại TP.HCM, đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ từng đoạt giải Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM sau 5 năm vắng bóng âm nhạc. Sự kiện có sự góp mặt của ông xã nữ ca sĩ - diễn viên Lý Bình, gia đình, bạn bè cùng đồng nghiệp thân thiết như ca sĩ Nhật Kim Anh, vợ chồng ca sĩ Thu Thủy - Kin Nguyễn, ca sĩ Myra Trần, diễn viên Hồ Bích Trâm, "Chị đẹp" Hạnh Sino, người mẫu Phạm Thư…

Lý Bình: Nếu nghe dân mạng, tôi và Phương Trinh Jolie đã không thành vợ chồng - Ảnh 1.

3 năm hôn nhân hiện Phương Trinh Jolie và Lý Bình vẫn viên mãn bên tổ ấm của mình

Ảnh: FBNV

Phương Trinh Jolie 'tái xuất' âm nhạc được chồng 'hộ tống'

Nói về lý do tái xuất đường đua âm nhạc, Phương Trinh Jolie cho biết quyết định này xuất phát từ nỗi trăn trở sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật song cảm thấy mình vẫn chưa để lại dấu ấn rõ nét. Bên cạnh đó, việc chứng kiến các đồng nghiệp và lớp ca sĩ trẻ tỏa sáng trên sân khấu càng thôi thúc cô trở lại, khẳng định bản thân và tiếp tục cống hiến cho khán giả.

Lý Bình: Nếu nghe dân mạng, tôi và Phương Trinh Jolie đã không thành vợ chồng

Trở lại đường đua âm nhạc lần này, Phương Trinh Jolie nhận được sự khích lệ và ủng hộ tuyệt đối từ ông xã Lý Bình. Nam diễn viên cho biết sẵn sàng lui về làm hậu phương để vợ toàn tâm theo đuổi nghệ thuật. Sau 3 năm kết hôn, Lý Bình tiết lộ cuộc sống hôn nhân của cả hai không có nhiều thay đổi so với trước. Anh cảm thấy hạnh phúc khi thấy bà xã sau thời gian dài dành trọn tâm sức cho gia đình nay trở lại với đam mê âm nhạc. Nam diễn viên cho biết luôn san sẻ trách nhiệm chăm sóc các con, làm hậu phương cho vợ tỏa sáng.

Phương Trinh Jolie nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý khi theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo. Trước ý kiến trái chiều từ dư luận, Lý Bình thẳng thắn cho rằng hoàn toàn tôn trọng phong cách của vợ và thậm chí yêu thích điều đó. Nói thêm anh cho biết nếu quá để tâm đến lời bàn tán của dân mạng thì có lẽ anh và Phương Trinh Jolie đã không nên duyên vợ chồng như hôm nay.

Phương Trinh Jolie giải thích chuyện “chỉ quen đàn ông kiếm trên trăm triệu”

Phương Trinh Jolie giải thích chuyện “chỉ quen đàn ông kiếm trên trăm triệu”

Không chỉ được biết đến là một nghệ sĩ đa năng, Phương Trinh Jolie còn khiến nhiều khán giả chú ý bởi những phát ngôn gây sốc trong chuyện tình cảm. Cụ thể vào tháng 3.2017, cô tiết lộ lý do bị chồng sắp cưới chia tay là vì bản thân bắt cá hai tay. Lần đầu tiên nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.

