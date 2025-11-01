Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Ly cà phê kiểu gì giá gần 26 triệu đồng?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/11/2025 13:07 GMT+7

Quán cà phê Julith ở Dubai đang chào bán loại cà phê đắt nhất thế giới, được pha chế từ hạt cà phê Panama, với giá 3.600 AED (gần 26 triệu đồng)/ly theo AFP hôm nay 1.11.

"Chúng tôi cảm thấy Dubai là nơi hoàn hảo cho khoản đầu tư của mình", ông Serkan Sagsoz, đồng sáng lập quán cà phê Julith, chia sẻ với AFP.

Tọa lạc tại một khu công nghiệp đã trở thành điểm nóng cho những người yêu thích cà phê, Julith dự kiến sẽ phục vụ "khoảng 400 ly" cà phê có giá 3.600 AED, bắt đầu từ ngày 1.11, theo ông Sagsoz.

Một tách cà phê có giá gần 26 triệu đồng - Ảnh 1.

Ông Serkan Sagsoz đang pha chế cà phê Nido 7FC Panama có giá 3.600 AED tại quán cà phê của ông ở Dubai ngày 30.10

Ảnh: AFP

Với mức giá 3.600 AED, ly cà phê Panama tại Julith mang đến trải nghiệm hương vị hoa và trái cây gợi nhớ đến trà. "Có hương hoa trắng như hoa nhài, hương cam chanh như cam và cam bergamot, cùng một ít mơ và đào. Nó giống như mật ong, tinh tế và ngọt ngào", ông Sagsoz chia sẻ thêm.

Trong tháng trước, Dubai đã lập kỷ lục Guinness về ly cà phê đắt nhất thế giới, khi Roasters rao bán một ly với giá 2.500 AED (gần 18 triệu đồng).

Kỷ lục mới này khiến không ít người choáng váng, dù cư dân Dubai cho rằng đó là điều bình thường đối với thành phố sa mạc có lối sống xa hoa này.

"Thật kinh ngạc, nhưng đó là Dubai", một người chỉ nói tên là Ines bình luận với AFP. "Đối với những người giàu có, đây chỉ là một trải nghiệm khác mà họ có thể tự hào", một cư dân khác, tên Maeva, bình luận.

Quán cà phê Julith đã mua hạt cà phê tại một cuộc đấu giá ở Panama sau một cuộc chiến cam go kéo dài nhiều giờ và thu hút hàng trăm lượt trả giá. Julith cho hay trong thông cáo báo chí rằng 20 kg hạt cà phê này có giá khoảng 2,2 triệu AED (gần 16 tỉ đồng).

Từ đó, những khách hàng châu Á, những người đam mê cà phê ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và những người sưu tầm hạt cà phê đã liên hệ với quán cà phê Julith với hy vọng sở hữu một số hạt cà phê "Nido 7 Geisha", được trồng tại một đồn điền gần núi lửa Baru của Panama.

Tuy nhiên, Julith thông báo quán không có ý định chia sẻ kho báu của mình, ngoài một phần nhỏ dành riêng cho hoàng gia Dubai, theo AFP.

Với nhiều người Nga, Dubai đang trở thành vùng đất lành mới

Tin liên quan

Đất giá 1 tách cà phê, nhà giá 1 euro ở châu Âu

Đất giá 1 tách cà phê, nhà giá 1 euro ở châu Âu

Một số nơi tại châu Âu bán nhà, đất với giá rẻ không tưởng nhằm thu hút cư dân đến những vùng xa xôi và thúc đẩy thị trường bất động sản.

Phát hiện ngôi sao 'siêu nguội', nhiệt độ chỉ gấp 5 lần tách cà phê nóng

Biến đổi khí hậu khiến cà phê đắng hơn và đắt đỏ hơn

Khám phá thêm chủ đề

cà phê Dubai Panama Serkan Sagsoz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận