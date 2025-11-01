Ly cà phê kiểu gì giá gần 26 triệu đồng?

"Chúng tôi cảm thấy Dubai là nơi hoàn hảo cho khoản đầu tư của mình", ông Serkan Sagsoz, đồng sáng lập quán cà phê Julith, chia sẻ với AFP.

Tọa lạc tại một khu công nghiệp đã trở thành điểm nóng cho những người yêu thích cà phê, Julith dự kiến sẽ phục vụ "khoảng 400 ly" cà phê có giá 3.600 AED, bắt đầu từ ngày 1.11, theo ông Sagsoz.

Ông Serkan Sagsoz đang pha chế cà phê Nido 7FC Panama có giá 3.600 AED tại quán cà phê của ông ở Dubai ngày 30.10 Ảnh: AFP

Với mức giá 3.600 AED, ly cà phê Panama tại Julith mang đến trải nghiệm hương vị hoa và trái cây gợi nhớ đến trà. "Có hương hoa trắng như hoa nhài, hương cam chanh như cam và cam bergamot, cùng một ít mơ và đào. Nó giống như mật ong, tinh tế và ngọt ngào", ông Sagsoz chia sẻ thêm.

Trong tháng trước, Dubai đã lập kỷ lục Guinness về ly cà phê đắt nhất thế giới, khi Roasters rao bán một ly với giá 2.500 AED (gần 18 triệu đồng).

Kỷ lục mới này khiến không ít người choáng váng, dù cư dân Dubai cho rằng đó là điều bình thường đối với thành phố sa mạc có lối sống xa hoa này.

"Thật kinh ngạc, nhưng đó là Dubai", một người chỉ nói tên là Ines bình luận với AFP. "Đối với những người giàu có, đây chỉ là một trải nghiệm khác mà họ có thể tự hào", một cư dân khác, tên Maeva, bình luận.

Quán cà phê Julith đã mua hạt cà phê tại một cuộc đấu giá ở Panama sau một cuộc chiến cam go kéo dài nhiều giờ và thu hút hàng trăm lượt trả giá. Julith cho hay trong thông cáo báo chí rằng 20 kg hạt cà phê này có giá khoảng 2,2 triệu AED (gần 16 tỉ đồng).

Từ đó, những khách hàng châu Á, những người đam mê cà phê ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và những người sưu tầm hạt cà phê đã liên hệ với quán cà phê Julith với hy vọng sở hữu một số hạt cà phê "Nido 7 Geisha", được trồng tại một đồn điền gần núi lửa Baru của Panama.

Tuy nhiên, Julith thông báo quán không có ý định chia sẻ kho báu của mình, ngoài một phần nhỏ dành riêng cho hoàng gia Dubai, theo AFP.