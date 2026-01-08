Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Lý do Bạch Công Khanh bật khóc trên truyền hình

Thạch Anh
Thạch Anh
08/01/2026 07:55 GMT+7

Xót xa trước hoàn cảnh của em nhỏ trong 'Mái ấm gia đình Việt', diễn viên Bạch Công Khanh có những chia sẻ động viên đầy xúc động.

Tập 168 Mái ấm gia đình Việt có sự góp mặt của Vũ Mạnh Cường trong vai trò MC, cùng 2 khách mời là diễn viên Bạch Công Khanh và Á hậu Phương Anh. Họ cùng thực hiện các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Trần Minh Khôi khiến nhiều người xót xa. Cậu bé hiện sống cùng gia đình ở Vĩnh Long. Cha em là Trần Văn Quyền (sinh năm 1975), trước đây làm phụ hồ với thu nhập 200.000 - 250.000 đồng/ngày. Khoảng 6 tháng gần đây, anh bị thoái hóa cột sống, không thể làm việc nặng. Hiện anh Quyền chỉ làm các việc nhẹ như nuôi gà thuê, trông hai con dê, mỗi đợt bắt gà được trả 500.000 - 600.000 đồng nhưng thu nhập bấp bênh.

- Ảnh 1.

Dàn sao nghẹn ngào trước hoàn cảnh của gia đình em Trần Minh Khôi

Ảnh: NSX

Trong khi đó, mẹ của Khôi là Huỳnh Thị Trúc Ly (sinh năm 1982), đang điều trị ung thư máu giai đoạn đầu. Khoảng hai tháng chị phải tái khám, tốn khoảng 2 triệu đồng tiền thuốc, chưa kể chi phí đi lại. Sức khỏe suy yếu khiến chị hầu như không thể lao động, mọi việc trong nhà chủ yếu do anh Quyền và bé Khôi đảm đương.

Chị gái Trần Minh Thư (sinh năm 2007) hiện là sinh viên năm nhất ngành Thương mại điện tử, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Mỗi tháng, gia đình phải gửi khoảng 2,5 triệu đồng để Minh Thư trang trải chi phí học tập, ăn ở. Để lo học phí và chi phí năm đầu, gia đình đã vay ngân hàng 50 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi 250.000 đồng, điều đó trở thành gánh nặng lớn khi cha mẹ đều bệnh, lại không có thu nhập ổn định.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Khôi luôn nỗ lực học tập, xem chị gái là tấm gương để noi theo. Em hiểu chuyện, thường xuyên phụ giúp việc nhà vì sức khỏe mẹ yếu. Khôi muốn học thật giỏi, sớm trưởng thành để đi làm, cùng chị hai kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ, san sẻ gánh nặng gia đình. 

Bạch Công Khanh và dàn nghệ sĩ động viên Minh Khôi

Tại trường quay, cậu bé Khôi cúi gằm mặt, không dám nhìn lại thước phim ghi lại câu chuyện gia đình mình, khiến Vũ Mạnh Cường không khỏi nghẹn ngào. Nam MC liên tục dành những lời động viên, ân cần hỏi han về ước mơ của Khôi. Điều khiến anh xúc động hơn cả là những ước mơ hồn nhiên của cậu bé đều xoay quanh gia đình, với mong muốn lớn nhất là mẹ luôn được khỏe mạnh.

Lý do Bạch Công Khanh bật khóc trên truyền hình - Ảnh 2.

Phương Anh và Bạch Công Khanh quyết tâm vượt qua các thử thách để mang tiền thưởng về cho các em nhỏ

Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, Vũ Mạnh Cường cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của mẹ Minh Khôi. Dù thể trạng không tốt, chị vẫn luôn canh cánh nỗi lo cho các con, sợ bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình. Sự tần tảo, hy sinh thầm lặng của anh Quyền khi một mình gánh vác mọi khó khăn để chăm lo cho cả nhà cũng khiến nam MC thấy xót xa. 

Diễn viên Bạch Công Khanh bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần gồng gánh, chịu đựng của anh Quyền khi dù đối mặt với nhiều khó khăn vẫn chưa từng than thở hay than khổ với vợ con. Tuy vậy, anh cũng không giấu được nỗi lo lắng cho tương lai của Khôi, xót xa khi cậu bé sớm thiếu vắng một tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác và phải đối diện với quá nhiều thử thách trong cuộc sống phía trước.

Á hậu Phương Anh không kìm được nước mắt trước những thiếu thốn, khó khăn của gia đình em Khôi. Cô xót xa khi biết Khôi rất thích ăn thịt bò, nhưng từ ngày mẹ lâm bệnh, gia đình đã lâu không còn điều kiện để thưởng thức món ăn ấy. Việc Khôi nhiều lần từ chối lời rủ rê đi chơi của bạn bè để về nhà chăm sóc mẹ, quán xuyến việc nhà càng khiến nàng hậu thêm nghẹn ngào. Phương Anh cũng ân cần động viên Khôi nỗ lực học tập, đồng thời khích lệ mẹ em luôn giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và chăm lo sức khỏe để trở thành chỗ dựa vững chắc cho con trai.

Tin liên quan

Bạch Công Khanh trải lòng chuyện tình cảm sau sóng gió

Bạch Công Khanh trải lòng chuyện tình cảm sau sóng gió

Sau những thăng trầm, Bạch Công Khanh tập trung vào công việc. Về chuyện tình cảm, anh nói bản thân cũng tin vào duyên số.

Khám phá thêm chủ đề

Bạch Công Khanh Phương Anh Mái ấm gia đình Việt Vũ Mạnh Cường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận